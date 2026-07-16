Municipios contarán con fondos para impulsar comunidades inteligentes y paradas de autobús inclusivas en Costa Rica

Iniciativas buscan fortalecer a los gobiernos locales mediante financiamiento, acompañamiento técnico e innovación territorial.

Grettel Prendas González / Fundación CRUSA

SAN JOSÉ, Costa Rica. Comunidades de todo el país tendrán la posibilidad de transformar necesidades cotidianas en soluciones concretas: desde paradas de autobús más seguras y accesibles hasta servicios municipales más ágiles, proyectos de gestión de recursos o herramientas digitales para acercar a las personas con sus gobiernos locales.

Se trata de dos nuevas convocatorias dirigidas a las 84 municipalidades y 7 Concejos de Distrito del país para impulsar comunidades más inclusivas y sostenibles.

La primera, denominada Reto Comunidades Inteligentes, ofrece acompañamiento en el diseño e implementación de soluciones integrales para fortalecer los servicios municipales así como fondos no reembolsables para su ejecución. Esta iniciativa busca transformar problemas públicos prioritarios en proyectos concretos, sostenibles y con impacto tangible en la calidad de vida de las personas.

La segunda es un fondo orientado a mejorar la infraestructura de paradas de autobús mediante la construcción de espacios accesibles, seguros y dignos para las personas usuarias del transporte público.

Ambas convocatorias reflejan la visión de CRUSA de impulsar territorios que planifican con visión de largo plazo, fortalecen sus capacidades institucionales y colocan a las personas en el centro del desarrollo.

“Las comunidades conocen mejor que nadie sus necesidades y desafíos. Por eso queremos impulsar proyectos que no solo mejoren la vida cotidiana de las personas, sino que también fortalezcan capacidades locales y generen beneficios sostenibles en cada territorio. Desde CRUSA creemos en el poder de las alianzas y la innovación social para construir comunidades más inclusivas, resilientes y preparadas para el futuro”, señaló Byron Salas Conejo, director ejecutivo de CRUSA.

En Tibás y otros distritos ya cuentan con el aporte Paradas Sostenibles e Inclusivas, que se desarrolla en alianza con la Fundación Yamuni Tabush y Portafolio Inmobiliario.

UN RETO PARA TRANSFORMAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES

El Reto Comunidades Inteligentes busca movilizar y acompañar a municipalidades y actores locales en la transformación de servicios estratégicos mediante un enfoque integral y sistémico.

La convocatoria está orientada a proyectos relacionados con cuatro grandes áreas: 1) Talento humano, 2) Ecosistema emprendedor, 3) Acción climática y 4) Innovación Tecnológica.

Las propuestas podrán abordar distintas problemáticas, por ejemplo, la modernización de servicios municipales, la movilidad sostenible, el fortalecimiento del talento humano y la empleabilidad, la gestión y acceso sostenible al agua, el impulso a ecosistemas locales de emprendimiento e innovación, o la incorporación estratégica de tecnologías para mejorar la gestión pública, desde un enfoque integral, participativo y orientado a resultados.

Cada municipalidad seleccionada recibirá financiamiento por hasta US$370.000 de fondos no reembolsables por municipalidad seleccionada. Además, contará con acompañamiento y asesoría especializada para convertir sus propuestas en proyectos viables y sostenibles.

Asimismo, CRUSA impulsará espacios de comunidad práctica entre municipalidades para promover intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizajes replicables entre territorios.

TRANSFORMANDO LAS PARADAS DE AUTOBÚS

CRUSA también presentó el Fondo ParaTod♡ s: Paradas Sostenibles e Inclusivas, que se desarrolla en alianza con la Fundación Yamuni Tabush y Portafolio Inmobiliario. Esta iniciativa nace a partir de hallazgos obtenidos en el programa “Cantones Sostenibles e Inclusivos”, impulsado en 2024; donde se identificó la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las paradas de autobús en distintos cantones del país.

“En Portafolio Inmobiliario creemos que desarrollar ciudades implica una responsabilidad con las personas que las habitan. Esta alianza con CRUSA y la Fundación Yamuni Tabush nos permite llevar ese compromiso al espacio público más cotidiano: las paradas de autobús. Queremos que cada municipalidad participante cuente con infraestructura digna, segura e inclusiva para las personas que más dependen del transporte público”, manifestó Ana Laura Rojas Pastor, Directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario.

El Fondo impulsará la construcción de paradas de autobús más seguras y accesibles para miles de personas que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse hacia sus trabajos, centros educativos, servicios de salud y otras actividades esenciales de su vida cotidiana.

“El transporte público y la accesibilidad han sido identificados una y otra vez por las personas mayores como ejes críticos y determinantes para su calidad de vida. Nos alegra mucho ser parte de este fondo que busca financiar el desarrollo de infraestructura habilitadora que garantice el acceso a derechos básicos como la participación, la autonomía, la independencia y el derecho a la ciudad. Los grandes retos requieren de trabajo conjunto y de la suma de esfuerzos. Nos enorgullece apoyar a los gobiernos locales y continuar trabajando de la mano con la Fundación CRUSA y con Portafolio Inmobiliario para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.”, agregó Andrea Terán, Directora de Programas para la Persona Adulta Mayor de Fundación Yamuni Tabush.

El programa contempla acompañamiento técnico y financiamiento de hasta por US$10.000 de fondos no reembolsables por municipalidad seleccionada. Las propuestas podrán participar en dos categorías: 1) Nuevas Paradas Sostenibles y Accesibles y 2) Remodelación de Paradas Existentes.

Las intervenciones deberán basarse en el nuevo Manual de Paradas Sostenibles e Inclusivas, desarrollado como una herramienta técnica para orientar diseños adaptados a las necesidades territoriales y de las personas usuarias del transporte público, especialmente personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y estudiantes.

Para obtener más información puede visitar las páginas web de cada convocatoria:

Comunidades inteligentes: https://crusa.cr/comunidades/

Fondo ParaTodas: Paradas Sostenibles e Inclusivas: https://crusa.cr/paradas-sostenibles-e-inclusivas/

Sobre CRUSA

CRUSA es una organización privada e independiente sin fines de lucro que impulsa el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso social en Costa Rica mediante alianzas estratégicas, financiamiento y acompañamiento técnico.

PORTAFOLIO INMOBILIARIO

Portafolio Inmobiliario es una de las principales desarrolladoras de proyectos industriales, corporativos, comerciales, residenciales y de uso mixto de Centroamérica. Fundada en 1998 y consolidada desde 2003 como empresa de bienes raíces, desarrollo inmobiliario y administración de activos, ha construido a lo largo de más de dos décadas un portafolio diverso de proyectos que han contribuido a transformar el tejido urbano de la región.

FUNDACIÓN YAMUNI TABUSH

La Fundación Yamuni Tabush es una organización costarricense sin fines de lucro, fundada en 2013 por el diplomático Miguel Yamuni y su esposa Daisy Tabush. Trabaja en dos áreas prioritarias definidas por sus fundadores: la educación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor, impulsando iniciativas que generan bienestar y mayores oportunidades para las comunidades.