Southwest Airlines inaugura ruta directa entre Costa Rica y Orlando, Florida

Vuelo directo estará trabajando con una frecuencia diaria.

Durante el 2023, Costa Rica recibió más de 1.4 millones de turistas provenientes de Estados Unidos y en el primer cuatrimestre se registraron 643.141 viajeros estadounidenses según los datos más recientes del ICT.

Redacción, Periódico Gente

SAN JOSÉ, Costa Rica. Desde el día martes 4 de junio, Costa Rica cuenta con una nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Costa Rica, y el Aeropuerto Internacional de Orlando en Estados Unidos, por medio de la compañía aérea Southwest Airlines.



El primer vuelo de esta ruta llegó a las 12:45 del mediodía con 176 pasajeros. Esta nueva ruta, que tendrá una frecuencia diaria fortalece la conectividad y representa un significativo impulso para ambos mercados, potenciando el intercambio cultural, económico y turístico en ambos países.



En el contexto turístico, esta ruta específica tiene un gran potencial para aumentar el flujo de visitantes entre Costa Rica y Estados Unidos. Costa Rica es un destino muy valorado por sus bellezas naturales, biodiversidad y compromiso con el turismo sostenible, características que atraen a turistas internacionales en busca de experiencias auténticas y ecológicas.





Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la cantidad de turistas provenientes de Estados Unidos a Costa Rica aumentó en casi 50% entre el 2014 y el 2023, con más de 1.4 millones de pasajeros durante el último año por la vía aérea. Además, durante el primer cuatrimestre del presente año se registró el ingreso de 643 141 viajeros estadounidenses por la misma vía, consolidando a los Estados Unidos como el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica.



“La conectividad con los Estados Unidos es fundamental para nosotros; porque es nuestro principal mercado. Más del 60% de los turistas que vienen a Costa Rica son estadounidenses y lograr que tengamos una nueva conexión a una ciudad que es importante, no solo por la exportación de turismo, sino por lo que tiene y representa en los Estados Unidos es fundamental. Costa Rica es el tercer país después de México y Canadá, en la atracción de las más importantes líneas aéreas norteamericanas, así que este vuelo inaugural de Southwest Airlines desde Orlando, es una confirmación que somos un destino atractivo para las líneas aéreas, un destino que les da utilidad y ganancias, esto beneficia no solo a los norteamericanos que vienen sino también a los ticos que van, tenemos esa característica que pocos países tienen”, manifestó William Rodríguez, ministro de Turismo.



La apertura de esta nueva ruta aérea representa un trabajo conjunto entre el Instituto Costarricense de Turismo y AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; este vuelo diario saldrá de Costa Rica a las 8:55 a.m. y llegará a Orlando a las 2:15 p.m. y para el regreso saldrá de Orlando a las 11:30 a.m. para arribar a Costa Rica a las 12:45 p.m.



“En AERIS, estamos orgullosos de recibir el primer vuelo directo de Southwest Airlines desde la ciudad de Orlando. Esta nueva conexión es un testimonio del crecimiento y la importancia del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a nivel país y regional. Continuamos trabajando arduamente para ofrecer a las aerolíneas y pasajeros una experiencia de alta calidad, facilitando el crecimiento del turismo y la economía local”, comentó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.





De esta manera, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría conecta a Costa Rica con 39 destinos alrededor de mundo, mediante la operación de 25 aerolíneas, lo cual contribuye de manera significativa al desarrollo integral del sector aeronáutico y turístico en la región. Durante el 2023, más de 5.6 millones de pasajeros transitaron por la principal terminal aérea costarricense, lo cual representó un incremento del 21.8% con respecto al año anterior.



Manuel de Oryazábal, Gerente de Estrategia de Southwest Airlines, expresó, “Southwest le ofrece cómodos vuelos sin escalas desde San José a cuatro regiones de los Estados Unidos: Denver, Houston, Orlando y Baltimore/Washington DC”. Asimismo, de Oryazábal destacó, “esta es la única aerolínea que le permite documentar dos piezas de equipaje sin cargo alguno (dentro de ciertos límites de peso y de medidas), aparte de una pieza de equipaje de mano y un artículo personal, sin cargos por cambios o cancelación, puntos de viajero frecuente y créditos de vuelo que no se vencen, entretenimiento a bordo gratuito, refrescos gratuitos, y la legendaria Hospitalidad y confort que le caracterizan”.



Los interesados en ampliar detalles sobre este y otros vuelos que brinda la aerolínea Southwest Airlines hacia Costa Rica puede ingresar a su sitio web oficial en español: https:espanol.southwest.com/flying-with-southwest/