Ruta 32 estrena iluminación y conectividad: Grupo ICE culmina millonaria obra en uno de los tramos más difíciles del país

La carretera entre el Túnel Zurquí y el Teleférico Rainforest ya cuenta con nuevas luminarias LED, radiobases y fibra óptica. La inversión alcanzó los ₡7.500 millones.

Limón, 31 de agosto de 2026.— La Ruta 32 da un paso importante en materia de seguridad y conectividad. El Grupo ICE, mediante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), anunció este lunes la conclusión del 100% de las obras de iluminación y telecomunicaciones en un tramo de 26 kilómetros de esta importante vía nacional.

El proyecto, desarrollado entre el Túnel Zurquí y el Teleférico Rainforest, representó una inversión de ₡7.500 millones y tuvo como objetivo mejorar las condiciones de iluminación, comunicación y conectividad en uno de los sectores más complejos de la Ruta 32.

Durante los trabajos se instalaron 514 postes, 511 luminarias LED, 17 radiobases de telecomunicaciones y 57 kilómetros de fibra óptica.

El anuncio se realizó durante el Consejo de Gobierno de este lunes, celebrado en el gimnasio Eddy Bermúdez, en Limón.

“Con condiciones climáticas y de terreno hostiles, nuestros equipos de trabajo levantaron el 100% de estas obras en poco más de 14 meses”, manifestó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Según Acuña, las nuevas instalaciones permitirán que quienes transitan por la Ruta 32 cuenten con iluminación y conectividad incluso en algunos de los puntos que históricamente han presentado mayores dificultades.

“Los costarricenses podemos viajar por la Ruta 32 con la certeza de tener conectividad e iluminación hasta en los puntos más difíciles. Aportamos seguridad, comunicación y cercanía”, agregó.

Luis Fernando Andrés Jácome, gerente general CNFL

Una obra en medio de una zona de alta complejidad

La ejecución requirió una planificación dividida en tres fases, debido a las condiciones del terreno y el clima en el sector montañoso.

Además de los postes, luminarias, radiobases y fibra óptica, los equipos técnicos instalaron 22 kilómetros de cable semiaislado, 1,3 kilómetros de canalización subterránea y 19 transformadores.

La obra también tuvo que considerar la ubicación de la Ruta 32 dentro de un sector del Parque Nacional Braulio Carrillo, una zona caracterizada por su riqueza de biodiversidad.

Por esa razón, el proyecto incorporó medidas para disminuir el impacto sobre la fauna silvestre, entre ellas pasos aéreos y dispositivos antiescalamiento, diseñados para reducir el contacto de los animales con la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

¿Más seguridad para quienes utilizan la Ruta 32?

Con la culminación de estas obras, la Ruta 32 suma infraestructura que busca mejorar las condiciones de quienes diariamente utilizan esta carretera para trasladarse entre el Valle Central y la región Atlántica.

Ahora queda la pregunta para los usuarios: ¿considera que la nueva iluminación y conectividad realmente mejorarán la seguridad en la Ruta 32? ¿Qué otros problemas debería atenderse con urgencia en esta carretera?