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Atención viajeros: amplían plazo para vacunación contra la fiebre amarilla hasta el 1 de octubre

ByRedaccion Periodico Gente

Ago 31, 2026 #Caja Costarricense del Seguro Social, #Ministerio de Salud, #vacunación contra la fiebre amarilla hasta el 1 de octubre

Quienes tengan viajes programados a varios países de riesgo tendrán más tiempo para cumplir con el requisito sanitario. La medida busca evitar inconvenientes a personas que ya tenían boletos comprados.

El Ministerio de Salud amplió hasta el 1 de octubre de 2026 el plazo para que entre en vigor la actualización de los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla para personas costarricenses y residentes en Costa Rica que viajen a determinados países considerados de riesgo.

La decisión busca dar un tiempo adicional a quienes todavía no han podido completar el proceso de vacunación, especialmente personas y familias que ya habían comprado sus boletos y organizado sus viajes con anticipación.

“Entendemos las inquietudes de muchas familias y personas que tienen viajes programados y que realizaron sus planes con anticipación”, señaló la Dra. Jennyfer González, directora de Vigilancia de la Salud.

Dra. Jennyffer González – Directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud

✈️ ¿A cuáles países aplica la actualización?

A partir del 1 de octubre de 2026, quienes viajen a los siguientes destinos deberán contar con la vacuna contra la fiebre amarilla:

🇧🇴 Bolivia
🇪🇨 Ecuador
🇵🇾 Paraguay
🇹🇹 Trinidad y Tobago
🇻🇪 Venezuela
🇸🇷 Surinam
🇬🇾 Guyana
🇬🇫 Guayana Francesa

La vacuna deberá haber sido aplicada al menos 10 días antes del viaje y el viajero deberá disponer del correspondiente Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

⚠️ Ojo: no todos los países tienen prórroga

La ampliación del plazo no aplica para viajes a Colombia, Brasil, Perú ni a los países del continente africano considerados de riesgo. En estos casos, el requisito sanitario se mantiene vigente.

📱 ¿Dónde se puede obtener el certificado?

El Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla puede obtenerse de manera digital mediante:

  • Oficina Virtual del Ministerio de Salud.
  • EDUS.
  • Pura Vida Móvil del MICITT.

El Ministerio recomienda a quienes tengan viajes próximos no esperar hasta última hora y realizar cuanto antes las gestiones necesarias para vacunarse y obtener el certificado.

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