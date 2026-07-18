UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO RECIBE EL MAYOR RECONOCIMIENTO HUMANITARIO DEL MUNDO

• Milton Chaverri Soto fue distinguido con la Medalla Henry Dunant, el máximo honor que concede el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

TIBÁS. Tras más de 50 años entregados a salvar vidas, formar voluntarios y servir con valentía, el cruzrojista costarricense Milton Chaverri Soto fue distinguido con la Medalla Henry Dunant, el máximo honor que concede el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un reconocimiento que llena de orgullo a Costa Rica.

Hay reconocimientos que distinguen una acción extraordinaria, pero hay otros que honran toda una vida de entrega. Ese es el caso de Milton Chaverri Soto, voluntario de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, quien recibió la Medalla Henry Dunant, el máximo galardón que otorga el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La ceremonia de entrega de la Medalla Henry Dunant se realizará en diciembre de 2026, en Ginebra, Suiza, durante el Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Esta prestigiosa distinción reconoce a quienes, a lo largo de su vida, han demostrado un compromiso excepcional con la acción humanitaria, sirviendo con valentía, entrega y solidaridad, incluso en las circunstancias más difíciles. Para preservar su valor, solo puede ser otorgada a un máximo de cinco personas en todo el mundo cada dos años.

Con más de cinco décadas de servicio, don Milton ha dedicado su vida a fortalecer la Cruz Roja Costarricense, formar generaciones de voluntarios y promover los principios humanitarios dentro y fuera del país. Su historia es la de un hombre que convirtió la ayuda al prójimo en su propósito de vida.

La ceremonia de entrega de la Medalla Henry Dunant se realizará en diciembre de 2026, en Ginebra, Suiza, durante el Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Este reconocimiento trasciende lo personal. Es un homenaje a una vida de servicio y un motivo de orgullo para la Benemérita Cruz Roja Costarricense y para todo un país que hoy ve cómo uno de los suyos es reconocido entre los más grandes referentes humanitarios del mundo. Porque cuando una vida se dedica a servir, su legado no conoce fronteras.