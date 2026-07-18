Nacionales

ICE INAUGURA PRIMERA ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL cARIBE

ByRedaccion Periodico Gente

Jul 17, 2026 #Instituto Costarricense de Electricidad

• En su Plantel de Guápiles.

• Ofrecerá seis espacios dobles de carga rápida.

• Instituto continúa expansión de red pública más grande del país.

 SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puso en marcha su primera estación de carga rápida para vehículos eléctricos en la Región Caribe, ubicada al costado este de su Plantel en Guápiles, cantón de Pococí.

 Si bien el ICE ya cuenta con dos puntos de carga rápida en las agencias de Limón y Puerto Viejo, cada una de estas instalaciones posee un único cargador.

 La nueva estación ofrece seis espacios dobles con conectores CCS1 y GBT. Los primeros cuatros ya operan y los dos pendientes se integrarán próximamente.

 “Fortalecemos la conectividad de la red nacional de carga rápida y brindamos mayores facilidades para el desplazamiento en todo el país. De esta forma ampliamos la infraestructura y facilitamos la transición del transporte”, indicó Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.

 La nueva estación forma parte de la expansión de la Red Nacional de Carga Rápida ¡Es Eléctrico!y se suma a las inauguradas en Alajuela y Liberia. El Instituto suma 52 cargadores rápidos y 10 semirrápidos en las siete provincias. Próximamente, entrarán en operación las nuevas instalaciones de Orotina y Pérez Zeledón.

By Redaccion Periodico Gente

Related Post

Nacionales

Municipios contarán con fondos para impulsar comunidades inteligentes y paradas de autobús inclusivas en Costa Rica

Jul 16, 2026 Redaccion Periodico Gente
Nacionales

AISLADORES SÍSMICOS TRANSFORMAN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÁS RESILIENTE EN EL PAÍS

Jul 15, 2026 Redaccion Periodico Gente
Nacionales Recientes

MUJERES DE PEREZ ZELEDÓN RECIBIRAN CAPACITACÓN PARA IMPULSAR SUS NEGOCIOS

Jul 14, 2026 Redaccion Periodico Gente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *