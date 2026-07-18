ICE INAUGURA PRIMERA ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL cARIBE

• En su Plantel de Guápiles.

• Ofrecerá seis espacios dobles de carga rápida.

• Instituto continúa expansión de red pública más grande del país.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puso en marcha su primera estación de carga rápida para vehículos eléctricos en la Región Caribe, ubicada al costado este de su Plantel en Guápiles, cantón de Pococí.

Si bien el ICE ya cuenta con dos puntos de carga rápida en las agencias de Limón y Puerto Viejo, cada una de estas instalaciones posee un único cargador.

La nueva estación ofrece seis espacios dobles con conectores CCS1 y GBT. Los primeros cuatros ya operan y los dos pendientes se integrarán próximamente.

“Fortalecemos la conectividad de la red nacional de carga rápida y brindamos mayores facilidades para el desplazamiento en todo el país. De esta forma ampliamos la infraestructura y facilitamos la transición del transporte”, indicó Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.

La nueva estación forma parte de la expansión de la Red Nacional de Carga Rápida ¡Es Eléctrico!y se suma a las inauguradas en Alajuela y Liberia. El Instituto suma 52 cargadores rápidos y 10 semirrápidos en las siete provincias. Próximamente, entrarán en operación las nuevas instalaciones de Orotina y Pérez Zeledón.