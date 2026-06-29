VACACIONES ACTIVAN INTENTOS DE FRAUDE DIGITAL: ANUNCIOS Y PÁGINAS FALSAS FIGURAN ENTRE LAS MODALIDADES MÁS COMUNES

Sitios falsos de servicios vacacionales pueden aparecer en buscadores y redes sociales con ofertas atractivas que pretenden captar la atención de los usuarios.

Amalia Palacino Castillo /

apalacino@bncr.fi.cr

SAN JOSÉ, Costa Rica. Las vacaciones de medio año son un momento en el que aumenta la actividad digital de las personas, incluyendo la búsqueda de ofertas de viajes y entretenimiento. En este contexto, también pueden intensificarse intentos de fraude en línea que afectan a usuarios en general, mediante anuncios y páginas que imitan servicios legítimos.

Esta modalidad consiste en la creación de sitios falsos que se posicionan en buscadores o redes sociales y que simulan plataformas de viaje reconocidas. Al ingresar, las personas pueden ser inducidas a compartir información personal o realizar pagos sin identificar que se trata de un sitio no oficial.

Como parte de su labor permanente de educación y prevención en seguridad digital, el Banco Nacional (BN) refuerza en esta temporada la divulgación de recomendaciones dirigidas al público en general, con el objetivo de promover una navegación más informada y segura en entornos digitales.

Además, periodos de alta interacción digital (como eventos de gran interés global) pueden generar un mayor volumen de contenido en línea, lo que incrementa la importancia de verificar la autenticidad de las páginas y promociones antes de realizar cualquier transacción.

El crecimiento del turismo digital y del comercio electrónico ha ampliado las oportunidades para acceder a productos y servicios. Sin embargo, también hace necesario fortalecer hábitos de verificación y precaución al navegar, especialmente ante ofertas que resulten inusualmente atractivas.

El tiempo de reacción es un factor relevante ante cualquier irregularidad detectada. Actuar de forma oportuna permite gestionar adecuadamente la situación y reducir posibles impactos.

“En estas temporadas, algunos intentos de fraude se presentan como ofertas muy atractivas que circulan en buscadores y redes sociales. Por eso, es clave desarrollar el hábito de verificar siempre la dirección oficial de los sitios antes de ingresar información o realizar pagos, y mantener una actitud atenta al navegar”, señaló Arnold Pérez, Director de Seguridad a.i. del Banco Nacional.

Arnold Pérez, Director de Seguridad a.i. del Banco Nacional.





Tips clave

Escriba la dirección oficial del banco o del comercio directamente en el navegador.

Revise la dirección web antes de ingresar datos personales.

Evite acceder a enlaces de promociones desde anuncios o mensajes no verificados.

Lea con detalle los mensajes de confirmación.

Utilice tarjetas virtuales en las plataformas de viaje.

Si detecta una situación inusual

Actúe de inmediato con estos pasos:

Contacte a su entidad financiera para gestionar bloqueos preventivos.

Cambie contraseñas y accesos digitales.

Revise movimientos recientes y active alertas disponibles.

Reporte la situación para su seguimiento.

Denuncie el hecho ante las autoridades correspondientes.

Como parte de su compromiso con la educación en seguridad digital, el BN comparte estas recomendaciones de forma permanente con la población, con el objetivo de promover hábitos de navegación más seguros y fortalecer la prevención ante riesgos en entornos digitales.