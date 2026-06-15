ICE aclara sobre intervención en Edificio Jorge Manuel Dengo Obregón de Sabana Norte 

• El ICE reitera que sus decisiones responden a evaluaciones técnicas consistentes y documentadas, adoptadas con sentido preventivo, responsabilidad institucional y prioridad absoluta en la seguridad de las personas.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Ante información circulada en días recientes sobre la intervención que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realiza en el Edificio Jorge Manuel Dengo Obregón (JMDO) de Sabana Norte, se aclara que:

• Todas las decisiones relacionadas con el Edificio JMDO se han sustentado en criterios estrictamente técnicos, priorizando la seguridad de las personas, la continuidad de los servicios institucionales y la protección del patrimonio público.

• La reubicación del personal que laboraba en este inmueble hacia la Torre Grupo ICE, en Sabana Sur, resultó de un proceso integral de evaluación, que contempló análisis estructurales, geotécnicos, sismorresistentes y electromecánicos.

• Estos estudios permitieron determinar las condiciones del Edificio JMDO y establecer las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro para el personal y nuestros clientes.

Y se reitera que:

• Desde 2015, el ICE impulsó una serie de estudios especializados que identificaron vulnerabilidades estructurales ante eventos sísmicos de importancia.

• Entre 2018 y 2021, diversos informes técnicos concluyeron que el inmueble no alcanza el nivel de desempeño denominado Seguridad de Vidas, establecido por la normativa vigente, y que cualquier proceso de reforzamiento estructural requeriría la desocupación total del edificio debido a su complejidad.

• De manera complementaria, las evaluaciones de los sistemas electromecánicos evidenciaron que las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, climatización y protección contra incendios requieren una modernización integral para ajustarse a la normativa nacional e internacional, incluyendo el Código Eléctrico Nacional, la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y los estándares NFPA. Los especialistas determinaron que estas intervenciones eran incompatibles con la permanencia de personal en el inmueble.

• En noviembre de 2023, un análisis técnico independiente (Peer Review) corroboró las conclusiones obtenidas durante las evaluaciones previas, validando que el edificio no cumple con los requisitos de la normativa sísmica vigente y que cualquier alternativa de rehabilitación estructural exige su desocupación total.

• Basado en estas conclusiones técnicas, el ICE inició el traslado del personal en diciembre de 2024, como una medida preventiva y responsable para proteger la integridad de las personas y asegurar la continuidad de sus operaciones.

• La Institución continúa desarrollando estudios técnicos, financieros y legales para valorar alternativas sobre el futuro del Edificio JMDO, las cuales serán analizadas bajo principios de sostenibilidad, viabilidad y resguardo del interés público.