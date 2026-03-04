95% DE DOCENTES INICIA SUS CLASES DE MATEMÁTICAS CON PROBLEMAS  Y 93% SOLICITAN MÁS CAPACITACIÓN EN ESTA DISCIPLINA

De esa manera lo revelaron investigadoras de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en el marco del Décimo Informe del Estado de la Educación 2025.

Resultados de las pruebas nacionales y PISA 2022 muestran que los aprendizajes no alcanzan los niveles esperados, pese a la percepción positiva del cuerpo docente.

Estadística y Probabilidad, 62% de docentes participantes nunca utiliza hojas de cálculo como Excel, limitando el desarrollo de competencias claves.

82% de las personas participantes no mencionan el uso de contexto reales en problemas matemáticos desde la perspectiva del MEP y la OCDE.

SAN JOSE, Costa Rica. Aunque 95% de las personas docentes afirma iniciar sus clases de matemáticas con problemas, 93% reconoce que necesita capacitación para aplicarlos de acuerdo con los programas oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP).

De esa manera, lo dieron a conocer investigadores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en el marco del Décimo Informe del Estado de la Educación, en un estudio denominado, “Desarrollo de habilidades fundamentales en matemáticas: Resultados PISA, programas de estudio vigentes y evaluaciones nacionales”.

Esteanálisis fue presentado en la Lección Inaugural del primer cuatrimestre UNED 2026 titulada “Los retos en la educación superior ante el desarrollo de la competencia matemática”, organizada por la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) y la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN).

El estudio surge a raíz de informes nacionales los cuales han advertido sobre el bajo desempeño en Matemáticas, la pérdida de tiempo lectivo por huelgas y pandemia, el predominio de metodologías tradicionales para la enseñanza de los Números, la Geometría, las Relaciones y Álgebra, así como las brechas en el área crítica denominada Estadística y Probabilidad.

En ese contexto, la universidad documentó cómo estas condiciones han limitado el desarrollo de la competencia matemática y han profundizado la crisis reflejada en pruebas internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

La encargada de la Cátedra Didáctica de la Matemática de la UNED y una de las investigadoras del estudio, Alejandra Sánchez-Ávila, señaló que el equipo considera urgente crear material didáctico de uso obligatorio, invertir recursos en la capacitación y acompañamiento docente para desarrollar escenarios de aprendizaje que propicien la competencia matemática y de esta manera, mejorar los resultados de las pruebas nacionales e internacionales.

Por su parte, el encargado de la Cátedra de Matemáticas Superiores de la UNED y uno de los investigadores del estudio, Luis Fernando Ramírez-Oviedo, destacó que la mayoría de docentes de primaria consultados aseguró trabajar con resolución de problemas como estrategia metodológica, pero sin el uso de contextos como se plantea en los Programas oficiales del MEP y la OCDE, condición necesaria para que el estudiantado alcance los niveles esperados en las pruebas nacionales y PISA”.

Precisamente, el estudio revela que, 62% de docentes nunca emplea hojas de cálculo en Estadística y Probabilidad, y 66% no logra recomendar estrategias específicas de enseñanza para las diversas áreas matemáticas de los programas de estudio del MEP

“Esta investigación permite reflexionar sobre los retos que ha venido asumiendo la UNED para desarrollar la competencia matemática, a través de proyectos de investigación y extensión que impactan directamente la formación inicial y continua de docentes y estudiantes de primaria y secundaria de todo el país”, manifestó la académica.

Otros datos relevantes del estudio

En Estadística y Probabilidad, 62% nunca utiliza hojas de cálculo como Excel en sus lecciones.

como Excel en sus lecciones. 66% de docentes respondió de forma no pertinente cuando se les pidió recomendar estrategias específicas de enseñanza, lo que evidencia un vacío en la didáctica matemática.

respondió de forma no pertinente cuando se les pidió recomendar estrategias específicas de enseñanza, lo que evidencia un vacío en la didáctica matemática. La pandemia y la huelga del 2018 provocaron una reducción drástica del currículo , dejando brechas críticas en áreas como Estadística y Probabilidad.

, dejando brechas críticas en áreas como Estadística y Probabilidad. 82% de las personas participantes no mencionan el uso de contexto en problemas matemáticos desde la perspectiva del MEP y la OCDE

Resultados principales

Existe un desfase entre lo que los docentes perciben y lo que reflejan las pruebas nacionales e internacionales.

La reducción del currículo por la huelga del 2018 y la pandemia dejó brechas críticas en el área de Estadística y Probabilidad .

. El uso de problemas matemáticos con contextos continúa ausente en las aulas de primaria.

Recomendaciones

Elaborar material didáctico obligatorio, alineado con estándares internacionales. Retomar la capacitación docente en resolución de problemas, uso de contextos y herramientas digitales. Diseñar pruebas nacionales acordes con las habilidades fundamentales y las exigencias de PISA. Supervisar y acompañar el uso del material obligatorio en las aulas. Incluir didácticas específicas en la formación inicial y continua de docentes.

El estudio fue desarrollado por un equipo de especialistas de la UNED integrado por Marianela Zumbado-Castro, Ricardo Poveda-Vásquez, Luis A. Hernández-Solís, Alejandra Sánchez-Ávila y Luis Fernando Ramírez-Oviedo.