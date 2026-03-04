ALCALDE Y CONCEJO DE GOICOECHEA CONDENAN CON FIRMEZA ACTO DE VIOLENCIA Y ORDENAN ACCIONES INMEDIATAS

• La decisión se da tras la situación de violencia ocurrida en los últimos días, donde un funcionario municipal presuntamente agredió a una contribuyente, lo que motivó una respuesta contundente del gobierno local.

GUADALUPE, Goicoechea. El Municipalidad de Goicoechea dio un paso firme contra la violencia tras la aprobación unánime del Acuerdo N.° 7 por parte del Concejo Municipal de Goicoechea, en el que se condenan enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 27 de febrero de 2026 y se ordena una serie de acciones institucionales.

El acuerdo fue comunicado oficialmente al alcalde, Fernando Chavarría Quirós, a los concejos de distrito y a los medios locales, subrayando la posición del gobierno municipal frente a cualquier manifestación de violencia dentro del ámbito institucional.

Según el documento emitido por el Departamento de Secretaría, el Concejo no solo expresó su solidaridad con la presunta víctima, sino que también dispuso medidas concretas para reforzar la prevención y la atención de estos casos.

Entre las acciones más relevantes se instruye a la Administración Municipal implementar un programa obligatorio de capacitación para todo el personal, enfocado en resolución pacífica de conflictos, prevención de la violencia, enfoque de género y atención al contribuyente.

Asimismo, el órgano colegiado ordenó revisar y fortalecer los protocolos de actuación entre la Policía Municipal, la Oficina de la Mujer y las dependencias de atención al público, con el fin de asegurar respuestas inmediatas y coordinadas ante cualquier incidente dentro de las instalaciones municipales.

El acuerdo también establece que la Administración deberá brindar acompañamiento integral a la presunta víctima, garantizando acceso a servicios de salud, apoyo legal, atención emocional y medidas de protección pertinentes.

La comunicación oficial, firmada por la secretaria municipal Yoselyn Mora Calderón, deja en claro que la decisión se tomó con carácter firme, marcando una postura institucional contundente.

Con esta resolución, el alcalde y el Concejo Municipal buscan enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia y de fortalecimiento de la cultura institucional de respeto y prevención en el cantón.