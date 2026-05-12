UNED abre matrícula del II cuatrimestre

Vicerrector de Planificación destacó el compromiso institucional con La democratización del conocimiento.

Fabián Marrero Soto / Prensa Uned

SAN JOSE, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrirá el proceso de matrícula para el segundo cuatrimestre del año 2026 a partir del próximo lunes 11 de mayo a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta el sábado 16 de mayo a las 5:00 p.m., mientras el período de matrícula semestral se llevará a cabo del 29 de junio al 4 de julio



La UNED, institución líder en educación superior a distancia en Costa Rica, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de formarse desde cualquier lugar del país mediante plataformas virtuales y recursos accesibles.

El vicerrector de Planificación, José Eduardo Gutiérrez Durán, instó a la población matricular en la UNED tras reafirmar su compromiso con la democratización del conocimiento, brindando oportunidades de estudio flexibles y de calidad para toda la población costarricense.

José Eduardo Gutiérrez Durán, vicerector de Planificación de la UNED.



“Nuestra misión es garantizar que cada persona, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, pueda acceder a una educación superior de excelencia, este esfuerzo se refleja en la innovación de nuestros procesos académicos y administrativos, como la incorporación de medios de pago digitales más seguros y eficientes”, dijo.



Agregó que estos mecanismos buscan fortalecer la experiencia estudiantil y consolidan la transformación institucional, “queremos que cada estudiante viva un proceso de matrícula más ágil, transparente y confiable, que le permita concentrarse en lo más importante: su formación académica”.

A partir del II cuatrimestre 2026, la UNED dejará de utilizar el depósito y la transferencia del Banco de Costa Rica y el Banco Popular como medios de pago para la matrícula; sin embargo, se podrá realizar el pago con tarjeta en estos bancos o bien utilizar SINPE Transaccional, agregando previamente la cuenta correspondiente a su lista de favoritos.



Beneficios

• Comodidad de realizar pagos desde cualquier sitio, con disponibilidad 24/7.

• Gestión desde celular o computadora, con posibilidad de revisar movimientos y guardar comprobantes electrónicos.

• Procesos más simples y transparentes, sin necesidad de digitar manualmente números de cuenta o documentos.

• Mejor experiencia en trámites durante la matrícula, con menos correcciones y consultas posteriores.

Detalle de matrícula

Periodo de matrícula:

• Inicio: Lunes 11 de mayo, 8:00 a.m.

• Cierre: Sábado 16 de mayo, 5:00 p.m.

Importante:

• La UNED no cuenta con matrícula extraordinaria.

• Los estudiantes de primer ingreso deben realizar el proceso de admisión y matricular a partir del jueves 14 de mayo.

Modalidades de matrícula web:

• Lunes 11 de mayo, 8:00 a.m.: Posgrado, Licenciatura (ordinario y suficiencia), cursos de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial.

• Martes 12 de mayo, 6:00 a.m.: Bachillerato y Profesorado (ordinario y suficiencia). Se mantiene matrícula para Posgrados, Licenciatura y cursos de Extensión.

• Miércoles 13 de mayo, 6:00 a.m.: Diplomado (estudiantes regulares). Se mantiene matrícula para Posgrados, Licenciatura, Bachillerato, Profesorado y cursos de Extensión.

• Jueves 14 de mayo, 6:00 a.m.: Estudiantes de primer ingreso de Licenciatura, Bachillerato, Profesorado y Diplomado. Se mantiene matrícula para todas las modalidades.

Información

• La matrícula del Centro de Idiomas inicia el miércoles 13 de mayo.

• Los cursos de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial incluyen cursos libres, programa persona mayor, idiomas y técnicos.

Medios de pago:

• Depósitos en Banco Nacional se mantienen habilitados durante este cuatrimestre.

• A partir del III cuatrimestre 2026, el depósito bancario dejará de estar disponible en todos los bancos, quedando únicamente habilitado el sistema SINPE Transaccional UNED y el pago con tarjeta.

Matrícula semestral y nueva oferta académica

Asimismo, la UNED comunicó su período de matrícula semestral para el ingreso a varias carreras, dicho proceso se llevará a cabo del 29 de junio al 4 de julio.

En respuesta a los retos actuales del sistema de salud costarricense en materia de transformación digital, en 2024 la UNED incorporó recientemente a oferta académica una ingeniería pionera: la Carrera de Sistemas de Información en Salud.

Esta formación prepara profesionales capaces de:

• Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para el sector salud.

• Analizar datos que impactan la toma de decisiones en salud pública y servicios sanitarios.

• Proteger la información mediante estándares y buenas prácticas que garantizan seguridad, confidencialidad e integridad.