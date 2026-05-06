A cumplir con Costa Rica

• La presidenta electa, Laura Fernández, anunció el gabinete que la acompañará durante el periodo 2026-2030.
Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente
SAN JOSÉ, Costa Rica. En un acto oficial realizado en el Teatro Melico Salazar, la presidenta electa Laura Fernández presentó a las personas que integrarán su equipo de gobierno para los próximos cuatro años.
El gabinete quedó conformado de la siguiente manera:
- Presidencia: Rodrigo Chaves
- Agricultura y Ganadería (MAG): Juan Gabriel Ramírez
- Ambiente y Energía (MINAE): Mónica Navarro
- Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT): Paula Bogantes
- Cultura y Juventud: Jorge Rodríguez
- Economía, Industria y Comercio (MEIC): María Solórzano
- Educación Pública (MEP): Leonardo Sánchez
- Hacienda: Rodrigo Chaves
- Justicia y Paz: Gabriel Aguilar
- Seguridad Pública: Gerald Campos
- Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN): Carla Morales
- Obras Públicas y Transportes (MOPT): Efraím Zeledón
- Relaciones Exteriores y Culto: Manuel Tovar
- Salud: Alexander Sánchez
- Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Roy Thompson
- Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): Guillermo Carazo
- Comercio Exterior (COMEX): Indeana Trejos
- Comunicación: Arnold Zamora
- Turismo (ICT): Marco Borges
- Condición de la Mujer (INAMU): Carolina Delgado
- Desarrollo Humano e Inclusión Social (IMAS): Yorleny León
- Niñez y Adolescencia (PANI): María José Vega
Además, se dieron a conocer los nombramientos en instituciones autónomas:
- ICE: Marco Acuña
- AyA: Lourdes Sáurez
- INVU: Johnny Leiva
- CCSS: Mónica Taylor
- JPS: Paola Nájera
- INS: Gabriela Chacón
- CNP: José David Córdoba
- Recope: Karla Montero
- Inder: Ricardo Quesada
- Japdeva: Martín Vargas Santamaría
- INA: Edgar Oviedo
- IFAM: José Miguel Jiménez
- Incop: Wagner Quesada
- Sinart: Juan Diego López
- Incopesca: Carlos Andrés Robles
Nombramientos que llaman la atención
Uno de los anuncios que generó mayor expectativa fue la designación de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
Tras confirmarse su nombramiento, Delgado indicó que deberá separarse de su agrupación política, reconociendo que su relación con el partido ha sido “tirante”.
“Ahora, como presidenta ejecutiva, debo apartarme del partido”, afirmó.
La exlegisladora también rechazó que su designación responda a intereses políticos y aseguró que su gestión estará enfocada en resultados.
“Las personas que venimos a trabajar por Costa Rica debemos tener un norte claro”, señaló.
Presencia de exdiputados
Dentro del equipo anunciado destacan tres exdiputados:
- Carolina Delgado (PLN)
- Carlos Andrés Robles (exPUSC), quien renunció a su partido el pasado 30 de abril
- Paola Nájera, exlegisladora oficialista, designada como presidenta de la Junta de Protección Social
Con este equipo, Fernández inicia la conformación de su gobierno con el reto de responder a las principales necesidades del país y cumplir con las expectativas de la ciudadanía.