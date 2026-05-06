A cumplir con Costa Rica

• La presidenta electa, Laura Fernández, anunció el gabinete que la acompañará durante el periodo 2026-2030.

Lilliana Pacheco Monge / Periódico Gente

SAN JOSÉ, Costa Rica. En un acto oficial realizado en el Teatro Melico Salazar, la presidenta electa Laura Fernández presentó a las personas que integrarán su equipo de gobierno para los próximos cuatro años.

La presidenta electa, Laura Fernández, acompañada de sus vicepresidentes: Francisco Gamboa y Douglas Soto.

El gabinete quedó conformado de la siguiente manera:

Presidencia: Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves Agricultura y Ganadería (MAG): Juan Gabriel Ramírez

Juan Gabriel Ramírez Ambiente y Energía (MINAE): Mónica Navarro

Mónica Navarro Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT): Paula Bogantes

Paula Bogantes Cultura y Juventud: Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez Economía, Industria y Comercio (MEIC): María Solórzano

María Solórzano Educación Pública (MEP): Leonardo Sánchez

Leonardo Sánchez Hacienda: Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves Justicia y Paz: Gabriel Aguilar

Gabriel Aguilar Seguridad Pública: Gerald Campos

Gerald Campos Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN): Carla Morales

Carla Morales Obras Públicas y Transportes (MOPT): Efraím Zeledón

Efraím Zeledón Relaciones Exteriores y Culto: Manuel Tovar

Manuel Tovar Salud: Alexander Sánchez

Alexander Sánchez Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Roy Thompson

Roy Thompson Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): Guillermo Carazo

Guillermo Carazo Comercio Exterior (COMEX): Indeana Trejos

Indeana Trejos Comunicación: Arnold Zamora

Arnold Zamora Turismo (ICT): Marco Borges

Marco Borges Condición de la Mujer (INAMU): Carolina Delgado

Carolina Delgado Desarrollo Humano e Inclusión Social (IMAS): Yorleny León

Yorleny León Niñez y Adolescencia (PANI): María José Vega

Además, se dieron a conocer los nombramientos en instituciones autónomas:

ICE: Marco Acuña

Marco Acuña AyA: Lourdes Sáurez

Lourdes Sáurez INVU: Johnny Leiva

Johnny Leiva CCSS: Mónica Taylor

Mónica Taylor JPS: Paola Nájera

Paola Nájera INS: Gabriela Chacón

Gabriela Chacón CNP: José David Córdoba

José David Córdoba Recope: Karla Montero

Karla Montero Inder: Ricardo Quesada

Ricardo Quesada Japdeva: Martín Vargas Santamaría

Martín Vargas Santamaría INA: Edgar Oviedo

Edgar Oviedo IFAM: José Miguel Jiménez

José Miguel Jiménez Incop: Wagner Quesada

Wagner Quesada Sinart: Juan Diego López

Juan Diego López Incopesca: Carlos Andrés Robles

Nombramientos que llaman la atención

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa fue la designación de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Tras confirmarse su nombramiento, Delgado indicó que deberá separarse de su agrupación política, reconociendo que su relación con el partido ha sido “tirante”.

“Ahora, como presidenta ejecutiva, debo apartarme del partido”, afirmó.

La exlegisladora también rechazó que su designación responda a intereses políticos y aseguró que su gestión estará enfocada en resultados.

“Las personas que venimos a trabajar por Costa Rica debemos tener un norte claro”, señaló.

La presidenta electa, Laura Fernández depositó su confianza en la exdiputada liberacionista, Carolina Delgado quien estará a cargo como presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Presencia de exdiputados

Dentro del equipo anunciado destacan tres exdiputados:

Carolina Delgado (PLN)

(PLN) Carlos Andrés Robles (exPUSC), quien renunció a su partido el pasado 30 de abril

(exPUSC), quien renunció a su partido el pasado 30 de abril Paola Nájera, exlegisladora oficialista, designada como presidenta de la Junta de Protección Social

Con este equipo, Fernández inicia la conformación de su gobierno con el reto de responder a las principales necesidades del país y cumplir con las expectativas de la ciudadanía.