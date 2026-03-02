ÁREA DE SALUD CARPIO-LEÓN XIII INICIÓ PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA

• Estrategia está dirigida principalmente a pacientes crónicos que requieren apoyo para cumplir sus tratamientos.

El Área de Salud Carpio-León XIII brinda desde este mes la atención del programa de atención farmacéutica como parte del fortalecimiento de la atención primaria a las personas aseguradas.

La atención se ofrece a la población en general, con especial énfasis en pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.

La farmacéutica Noelia Ovares Vargas explicó que este enfoque permite priorizar el acompañamiento terapéutico mediante la educación al paciente, la prevención de reacciones adversas, la revisión del tratamiento y el uso racional de los medicamentos.

“Cada caso se aborda de forma diferente; en algunos se utilizan herramientas como horarios, pictogramas y cajas organizadoras que permitan un resultado exitoso del paciente”, señaló la farmacéutica.

Dr. Geancarlo Villanueva Ocampo, director médico del área de salud.

Es importante destacar que la referencia al servicio de atención farmacéutica se realiza únicamente mediante criterios clínicos preestablecidos, con el fin de garantizar un acceso prioritario a quienes más lo requieren.

Según detalló la profesional en farmacia, las personas que ingresan al programa deben cumplir con varios aspectos, como déficit visual, falta de apoyo en su entorno familiar para la toma de medicamentos y alto consumo de fármacos.

El doctor Geancarlo Villanueva Ocampo, director médico del área de salud, enfatizó que el inicio de este servicio representa un avance significativo en la calidad de atención brindada a las comunidades de Carpio y León XIII.

Actualmente, el área de salud cuenta con 53.681 personas adscritas.