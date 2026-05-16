Nuevo liderazgo del IFAM abre mesa de coordinación con federaciones municipales del país

Roberto Acosta / periodista IFAM

MORAVIA. El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), José Miguel Jiménez Araya, sostuvo junto con la directora ejecutiva del IFAM, Maricela Hernández Ruiz, un primer encuentro de trabajo con representantes de distintas federaciones municipales del país, en una mesa de coordinación celebrada en la sala de sesiones de la institución, en Moravia.

La reunión marcó el inicio de una etapa de diálogo y articulación orientada a construir una agenda de trabajo conjunta para atender retos claves en los territorios y las comunidades, mediante proyectos impulsados desde los gobiernos locales con el acompañamiento técnico y financiero del IFAM.

José Miguel Jiménez Araya, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

Durante el encuentro se conversó sobre la importancia de fortalecer la coordinación entre el IFAM, las federaciones municipales y las autoridades locales, con el objetivo de generar iniciativas relacionadas con seguridad, infraestructura, mantenimiento de espacios públicos, desarrollo comunal, fortalecimiento de servicios y mejora de la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, se destacó la necesidad de trabajar de manera articulada para impulsar soluciones concretas desde lo local, aprovechando la experiencia territorial de las federaciones y el rol del IFAM como brazo de apoyo y aliado estratégico del régimen municipal.

En la reunión participaron:

Gilberto Monge Pizarro, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrom).

director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrom). Luis Antonio Barrantes Castro, director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma).

director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma). Gerardo Muñoz Díaz, director ejecutivo de la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago (Fedemucartago).

director ejecutivo de la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago (Fedemucartago). Viviana Álvarez Barquero, directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Femegua).

directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste (Femegua). Viviana Badilla López, directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades del Caribe y Asociados (Femucaribe).

directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades del Caribe y Asociados (Femucaribe). Bernal Vargas Araya, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Isaura González Salas, representante del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia (Ifcmdl-UNED).

Jiménez Araya destacó que este primer acercamiento permite sentar bases para una relación de trabajo cercana y permanente con las organizaciones.

“El desarrollo de los territorios requiere coordinación, diálogo y trabajo conjunto. Desde el IFAM queremos caminar de la mano con las federaciones municipales y las autoridades locales para impulsar proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades y que generen bienestar para las personas”, señaló.

Sobre el IFAM

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es aliado de los gobiernos locales, desde 1971, en su camino hacia el desarrollo sostenible, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades. En este 2026, cumple 55 años de servir como brazo estratégico para los territorios.

Nos enfocamos en brindar acompañamiento, asistencias técnicas y financiamientos (con las tasas de interés más bajas del sistema financiero nacional) a obras de impacto que contribuyan con el desarrollo de los gobiernos locales.