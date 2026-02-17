• Más de 125 autos en pista marcaron el arranque del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026

SAN JOSE, Costa Rica. El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 inició su temporada con una fecha de alta intensidad competitiva en el Gran Premio DAVIbank, disputado en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, donde más de 125 autos tomaron la salida en la jornada inaugural.

María José Cubero / mariajosecubero@gmail.com

La cifra convirtió esta primera fecha en una de las más sólidas del automovilismo nacional en los últimos años, confirmando el crecimiento del certamen impulsado por Costa Rica Racing League (CRRL) y la consolidación de sus distintas categorías.

La competencia se desarrolló bajo un formato nocturno que exigió concentración y adaptación por parte de los pilotos. Además, de manera atípica, la lluvia se presentó durante la tarde en el circuito, elevando el nivel de dificultad y obligando a modificar estrategias. Minutos después, la pista comenzó a secarse y el programa continuó con normalidad, manteniendo la intensidad hasta el cierre de la jornada.

En la categoría GT, el auto #377 de Jeremy Ibarra Mora se dejó la victoria con 21 puntos. El segundo lugar fue para el #66 de Kevin Chávez con 19 unidades, mientras que el #08 de Marlon Armando Bolaños M. completó el podio.

En GT3, el #68 de Alejandro Muñiz dominó la jornada al sumar 40 puntos. La segunda posición correspondió al #10 de Bryan Soto Cubillo con 34, seguido por el #19 de Alan Hernández Abrego con 28 unidades.

En Super GT, el triunfo fue para el #91 de Sergio Solís Carballo y Andrés Solís con 40 puntos. El #16 de Michael Solís Sánchez finalizó segundo con 34 unidades, misma puntuación obtenida por el #13 de Dean Paquette, quien cerró el podio.

En la categoría ST, el #92 Andrés Gómez Morillier se adjudicó la victoria con 40 puntos. En esta división también destacó el debut de Sofía Calderón, de 13 años, quien dio el salto desde el kartismo al automovilismo de circuito y cerró en el sétimo puesto de manera extraoficial, mostrando una adaptación positiva en condiciones cambiantes.

Los primeros lugares en las demás categorías fueron: Daniel Alfaro Acosta (#21) en CHR C1 con 40 puntos; Christian Montero Arias (#84) en CHR C2 con 32; Juan Mata y Adrián Jiménez (#422) en CHR C3 con 38; Gerardo Vargas (#1) en SRL 3 con 40; Andrés Ardiles Fernández y Elmer Carvajal (#202) en PRL con 38; José Pablo Vargas Saborío (#71) en CTT con 38; Matías Bellini Hampé (#420) en TDC con 40; y Marco Llamuge Pereira (#901) en CRES con 40 puntos.

También destacaron Esteban Restrepo y Carlos Arce en ST con 32 unidades en el auto 17.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 cuenta con el aval oficial de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).

Todos los resultados indicados son de carácter extraoficial.

Para más información:

Web: www.racingleaguecr.com

Facebook: CRRL – Costa Rica Racing League

Instagram: racingleague.cr