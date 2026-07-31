BANCO POPULAR ACELERA SU TRANSFORMACIÓN PARA GENERAR MÁS BIENESTAR PARA COSTA RICA

El XV Reporte de Sostenibilidad GRI 2025 refleja una institución que durante el último año generó más de ₡473 mil millones en valor económico y alcanzó la mayor colocación histórica de banca social, superior a ₡71.000 millones.

La entidad continúa modernizando sus servicios, fortaleciendo el apoyo a las pymes y ampliando las oportunidades para las personas, sin perder el propósito social que la distingue desde hace más de cinco décadas.

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. En un contexto donde el sistema financiero avanza aceleradamente hacia la digitalización, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma que la innovación solo cobra sentido cuando se traduce en más oportunidades para las personas, mayor respaldo para las empresas y un impacto positivo en el desarrollo del país.

Ese es el principal mensaje del XV Reporte de Sostenibilidad GRI 2025, presentado este miércoles por el Conglomerado Financiero Banco Popular en el marco de la conmemoración de su 57.º aniversario. El informe evidencia una organización que fortalece su solidez financiera, acelera su transformación tecnológica, amplía el acceso a los servicios financieros y mantiene firme el propósito social que la ha caracterizado desde su creación.

La presentación oficial se realizó en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, en San José, con la participación de clientes, autoridades nacionales e institucionales, colaboradores del Conglomerado e invitados especiales, quienes conocieron los principales resultados e impactos económicos, sociales y ambientales alcanzados durante el último año.

Uno de los principales indicadores del informe revela que, durante 2025, el Conglomerado generó más de ₡473 mil millones en valor económico, de los cuales cerca de ₡450 mil millones retornaron a la economía nacional mediante empleo, contratación de bienes y servicios, inversión social y el fortalecimiento de la capacidad institucional para continuar impulsando el desarrollo del país.

Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa del Banco Popular.

A este aporte se suma una característica única dentro del sistema financiero costarricense: por mandato de su Ley Orgánica, el 25 % de las utilidades se destina a programas sociales, convirtiendo el crecimiento financiero del Banco en mayores oportunidades y bienestar para miles de personas.

El Reporte también destaca importantes avances en la modernización de la experiencia de sus más de 1,1 millones de clientes, el fortalecimiento de los canales digitales, la mayor colocación de recursos de banca social en su historia —superior a ₡71.000 millones—, el impulso a las pequeñas y medianas empresas mediante FODEMIPYME, así como progresos en sostenibilidad, educación e inclusión financiera y gobierno corporativo.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO DE LA TRANSFORMACIÓN

La gerente general corporativa del Banco Popular, Gina Carvajal Vega, afirmó que el proceso de transformación que impulsa la Institución tiene un objetivo claro: acercar cada vez más el Banco a las personas mediante una banca moderna, innovadora y accesible, sin renunciar al compromiso social que ha guiado su historia.

“Estamos invirtiendo en innovación, fortaleciendo nuestra solidez financiera y acelerando nuestra evolución tecnológica, pero sin perder aquello que nos distingue desde hace más de cinco décadas: utilizar cada decisión para generar bienestar, abrir oportunidades y contribuir al progreso de Costa Rica”, expresó.

Carvajal añadió que la sostenibilidad forma parte de la esencia misma del Banco Popular y de su manera de hacer banca.

“Para nosotros, la sostenibilidad no es un proyecto; es la forma en que hacemos banca. Cada decisión busca crear valor para las personas, fortalecer las comunidades y construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Ese compromiso seguirá orientando nuestra transformación y la manera en que contribuimos al crecimiento económico y social del país”, concluyó.

El XV Reporte de Sostenibilidad GRI 2025 confirma la evolución del Conglomerado Financiero Banco Popular hacia una banca cada vez más cercana, innovadora y sostenible, sin perder el propósito que le dio origen hace 57 años: abrir oportunidades, generar bienestar y contribuir al desarrollo de Costa Rica.

El informe completo está disponible en el sitio web del Banco Popular: www.bancopopular.fi.cr.