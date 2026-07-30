MAG, INA y el IICA lanzan AGRI-Lab, iniciativa para impulsar talento y emprendimiento tecnológico de jóvenes en el sector agropecuario costarricense

El programa promueve el desarrollo de capacidades mediante la metodología “aprender haciendo”, que conecta formación, innovación, emprendimiento y trabajo colaborativo.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Este martes se realizó el lanzamiento oficial de “AGRI-Lab”, una plataforma de capacitación y gestión impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el objetivo de fortalecer el liderazgo, la participación, el desarrollo de iniciativas tecnológicas y la integración de las juventudes rurales en el sector agropecuario costarricense.

El programa se basa en la metodología “aprender haciendo”, sistema de enseñanza y aprendizaje que el INA implementa en Costa Rica y el IICA en varios países de las Américas, mediante la cual se conectan procesos de formación, innovación, emprendimiento y trabajo colaborativo.

AGRI-Lab consta de cuatro componentes principales:

AGRO-TALK, a partir de encuentros y networking entre jóvenes líderes, emprendedores y mentores,

a partir de encuentros y networking entre jóvenes líderes, emprendedores y mentores, escuelas de campo agrícolas y de tecnología (ECA-t), orientadas al aprendizaje práctico y la formación de formadores que repliquen conocimientos en las regiones,

orientadas al aprendizaje práctico y la formación de formadores que repliquen conocimientos en las regiones, desarrollo de capacidades emprendedoras y de negocios, e

y de negocios, e Innovación Abierta, conexión con los retos del sector a través de la generación de soluciones.

. Desde el INA aportamos nuestra experiencia en formación profesional para que más jóvenes encuentren oportunidades de desarrollo, permanencia y liderazgo en las actividades productivas del país”, señaló el presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez Guillén, destacó la importancia de integrar a las distintas generaciones alrededor de una actividad agropecuaria competitiva, resiliente, con acceso a conocimiento, tecnología, financiamiento y con el desarrollo de nuevos modelos de negocios liderados por jóvenes. Lo acompaña Marco Zapata Ramos, representante del IICA en Costa Rica y el presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco.

El próximo 17 de agosto se realizará la primera edición de AGRO-TALK: Jóvenes inspirando a jóvenes, un espacio diseñado para compartir experiencias de innovación, liderazgo y emprendimiento entre juventudes del sector agroalimentario costarricense.

Juan Gabriel Ramírez Guillén, ministro de Agricultura y Ganadería, destacó la importancia de integrar a las distintas generaciones alrededor de una actividad agropecuaria competitiva, resiliente, con acceso a conocimiento, tecnología, financiamiento y con el desarrollo de nuevos modelos de negocios liderados por jóvenes.

“AGRI-Lab se convierte en una herramienta que abre oportunidades para que las personas más jóvenes descubran las oportunidades que el sector agropecuario costarricense puede ofrecerles para su formación y su futuro como profesionales, o emprendedores, desde distintas áreas, como la investigación, la innovación, la generación de conocimiento, la extensión, la comercialización, entre muchos otros campos en que pueden desarrollarse y aportar al desarrollo del país”, detalló el jerarca.

“AGRI-Lab refleja el valor de la cooperación entre instituciones para responder a los desafíos del sector agropecuario. Desde el INA aportamos nuestra experiencia en formación profesional para que más jóvenes encuentren oportunidades de desarrollo, permanencia y liderazgo en las actividades productivas del país“, señaló el presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo Blanco.

Marco Zapata Ramos, representante del IICA en Costa Rica, dijo que AGRI-Lab representa una apuesta país para la generación de oportunidades rurales.

“No se trata únicamente de capacitar jóvenes, sino de activar un ecosistema que les permita desarrollar liderazgo, adoptar tecnologías, generar emprendimientos y construir soluciones para los desafíos que enfrentan sus comunidades y los sectores productivos. Nuestro propósito es que las juventudes rurales encuentren en la agricultura una vía de desarrollo, innovación y crecimiento personal, contribuyendo al mismo tiempo a la productividad y sostenibilidad del sector agroalimentario nacional”, afirmó Zapata.

El proyecto se iniciará con un piloto que incluye a organizaciones del sector tales como CORBANA, CORFOGA y la Cámara Nacional de Lecheros, entre otras, y se implementará con extensionistas y facilitadores institucionales que actuarán como multiplicadores territoriales.

Como parte de la puesta en marcha del programa, el próximo 17 de agosto se realizará la primera edición de AGRO-TALK: Jóvenes inspirando a jóvenes, un espacio diseñado para compartir experiencias de innovación, liderazgo y emprendimiento entre juventudes del sector agroalimentario costarricense.

La actividad promoverá el intercambio de conocimientos, la construcción de redes de colaboración y la inspiración de nuevas generaciones interesadas en transformar el agro mediante ideas innovadoras.