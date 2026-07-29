GRAN OPORTUNIDAD, PARTICIPE EN EL PROGRAMA ESCALA PYME SOSTENIBLE

• INA y MEIC buscan 50 mipymes para impulsar su crecimiento y fortalecer sus negocios

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), abrió la convocatoria para que 50 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país participen en el programa Escala Pyme Sostenible, una iniciativa que busca fortalecer los negocios mediante herramientas de innovación, sostenibilidad y crecimiento empresarial.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de agosto y está dirigida a empresas beneficiarias del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que cuenten con al menos 12 meses de operación formal, un producto o servicio validado, generación de ingresos y el interés de mejorar su rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia o capacidad de escalamiento.

El programa tendrá una duración de 16 semanas y se impartirá en modalidad 100 % virtual, combinando sesiones grupales, mentorías personalizadas, diagnósticos estratégicos y herramientas prácticas para que cada empresa fortalezca su modelo de negocio y tome decisiones que impulsen su crecimiento.

Las mipymes seleccionadas recibirán una beca empresarial del INA que cubrirá el 95 % del costo del programa, mientras que las empresas beneficiarias aportarán el 5 % restante.

Rodolfo Benavides, jefatura de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial del INA.

Durante el proceso, las empresas trabajarán en áreas como transformación digital, economía circular, sostenibilidad, estrategia financiera, gestión de riesgos, desarrollo del talento humano y modelos de negocio escalables.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas empresarias o integrantes clave de mipymes que representen una empresa activa, con al menos un año de funcionamiento formal, un producto o servicio validado, generación de ingresos y disposición para fortalecer la gestión y el crecimiento de su negocio.

¿Cómo inscribirse?

Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 10 de agosto mediante el formulario oficial habilitado por el INA y el MEIC en el siguiente enlace: https://forms.gle/XgyFLY23GqEbXvQz5

💬 ¿Tiene un emprendimiento o conoce una mipyme que quiera crecer? ¿Considera que este tipo de programas realmente fortalecen a las pequeñas empresas en Costa Rica? Comparta su opinión en los comentarios.