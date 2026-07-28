CARGADOR PERMITE CARGAR UN VEHÍCULO A LA VEZ MEDIANTE CONECTORES GBT O CCS1

• CNFL inaugura nuevo cargador rápido para vehículos eléctricos en Belén

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSE, Costa Rica. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) puso en funcionamiento un nuevo cargador rápido para vehículos eléctricos en San Antonio de Belén, Heredia, con el objetivo de fortalecer la red de carga en una de las zonas de mayor tránsito del país.

La nueva estación, ubicada 150 metros al este del templo católico de San Antonio de Belén, cuenta con una potencia de 60 kilowatts (kW), permite cargar un vehículo a la vez mediante conectores GBT o CCS1 y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Según la CNFL, las personas usuarias podrán realizar el pago con tarjetas de débito, crédito o mediante dispositivos RFID. Además, la institución analiza la instalación de un segundo cargador en este mismo sitio.

Parmenio Barrantes Medina, jefe Unidad Desarrollo de Negocios de la CNFL

Con esta incorporación, la CNFL suma 16 centros de carga para vehículos eléctricos en el país, de los cuales tres se encuentran en la provincia de Heredia. También anunció que en los próximos días habilitará un nuevo centro de carga en el cantón de Santo Domingo.

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