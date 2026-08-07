BIENVENIDA SELECIÓN NACIONAL!!!

• El estadio del Deportivo Saprissa y su afición abren su corazón a la Selección Nacional para jugar con Curazao y Haití por la Liga de Naciones de CONCACAF

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Selección Nacional de Costa Rica disputará en el Estadio Ricardo Saprissa los partidos como local que le restan en el 2026, luego de que la Fedefútbol eligiera el recinto tibaseño como sede para la Liga de Naciones de CONCACAF.

La decisión fue confirmada por el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, durante el programa Equipo F de ESPN. El jerarca explicó que la Cueva reúne las condiciones ideales para albergar los compromisos de la Tricolor en esta competencia.

Costa Rica recibirá a Curazao el 24 de setiembre y a Haití el 6 de octubre. En caso de avanzar como líder de grupo, disputará los cuartos de final del torneo en noviembre.

El estadio morado ha sido escenario de grandes momentos para la Selección y mantiene una estrecha conexión con la afición. No obstante, la última presentación de la Tricolor en Tibás no dejó un buen recuerdo: el 16 de noviembre de 2023 cayó 3-0 ante Panamá, precisamente en un encuentro de la Liga de Naciones de Concacaf.