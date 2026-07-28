XTERRA Costa Rica 2026 registra Sold Out un mes antes de la competencia y abrirá nuevos espacios

Más de 950 atletas de 16 países ya confirmaron su participación.

El evento recibirá a una de las élites internacionales más fuertes del triatlón off-road, encabezada por el doble medallista de oro olímpico Alistair Brownlee.

Los nuevos cupos se abrirán a partir de este martes 28 de julio





Maria Jose Cubero / mariajosecubero@gmail.com

GUANACASTE, Costa Rica. XTERRA Costa Rica 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos de mayor crecimiento dentro del calendario internacional del deporte de aventura. A un mes de su realización, la organización confirmó que la competencia alcanzó el Sold Out, superando las proyecciones iniciales con más de 950 atletas inscritos provenientes de 16 países.

Ante la gran cantidad de solicitudes recibidas en los últimos días por deportistas nacionales e internacionales interesados en competir, la organización anunció que habilitará un nuevo bloque de cupos a partir del martes 28 de julio.

“El interés que ha despertado XTERRA Costa Rica 2026 ha superado todas nuestras expectativas. Alcanzamos el Sold Out antes de lo previsto y, aun así, continuamos recibiendo solicitudes de atletas nacionales e internacionales que desean formar parte de esta experiencia. Por ello, realizamos los ajustes logísticos necesarios para habilitar nuevos cupos, siempre garantizando los más altos estándares de organización, seguridad y calidad que caracterizan al evento. Este logro también es posible gracias al respaldo de nuestro patrocinador principal, Coopenae-Wink, así como al compromiso de Las Catalinas, sede de la competencia, que una vez más abre sus puertas para recibir un evento de talla mundial. De igual forma, reconocemos el apoyo de kölbi, aliado estratégico que ha hecho posible la presencia en Costa Rica de una figura de la dimensión internacional de Alistair Brownlee”, indicó Luis Diego Chaverri del comité Organizador de XTERRA Costa Rica 2026.

El evento se realizará en Las Catalinas, escenario que combina playa, montaña y una reconocida red de senderos, ofreciendo condiciones ideales para este tipo de competencias de resistencia.

El evento se realizará en Las Catalinas, escenario que combina playa, montaña y una reconocida red de senderos, ofreciendo condiciones ideales para este tipo de competencias de resistencia.

Además del éxito en inscripciones, XTERRA Costa Rica 2026 presentará uno de los carteles deportivos más importantes que haya tenido el triatlón off-road en Latinoamérica.

La lista de participantes estará encabezada por el británico Alistair Brownlee, doble medallista de oro olímpico y considerado una de las máximas leyendas del triatlón mundial. A él se sumarán el campeón mundial XTERRA Josiah Middaugh, los estadounidenses Sullivan Middaugh, Porter Middaugh, Manny Huerta y Reed Legg, así como el alemán Sebastian Neef, todos protagonistas habituales del circuito internacional XTERRA.

El grupo reúne campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones nacionales y atletas que actualmente disputan los primeros lugares del XTERRA World Cup, además de varias de las principales promesas de la disciplina, ofreciendo un nivel competitivo pocas veces visto en la región.

La presencia de Brownlee no se limitará únicamente a la competencia. La organización adelantó que el doble medallista de oro olímpico será una de las principales figuras de la conferencia de prensa oficial previa a XTERRA Costa Rica 2026, actividad cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días y que permitirá a los medios nacionales e internacionales compartir con una de las máximas leyendas del triatlón mundial.

La edición 2026 también marcará un hito para el deporte nacional al convertirse, por primera vez, en sede del XTERRA Americas Trail Run Championship, campeonato continental que atraerá a los mejores especialistas del continente.

El programa deportivo incluirá tres grandes competencias internacionales:

XTERRA Americas Trail Run Championship, con distancias de 5K, 12K, 21K y 35K.

Open Water Swimming, con recorridos de 400 m, 800 m, 1.600 m y 3.200 m.

XTERRA Triathlon Cross, en modalidades Sprint, Full y Relevos.

Con participación récord, un cartel deportivo de clase mundial y la realización del XTERRA Americas Trail Run Championship, Costa Rica se prepara para vivir una edición histórica. El evento se desarrolla bajo los estándares internacionales del circuito XTERRA y conforme a la reglamentación de la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI).

Más información:

Web: https://www.xterraplanet.com/event/xterra-costa-rica

Instagram: xterracostarica

Facebook: XTERRA Costa Rica