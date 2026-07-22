﻿CLUB SPORT URUGUAY DE CORONADO SE SALVA, POR AHORA, DEL DESALOJO

﻿• Concejo Municipal había dado un ultimátum de 30 días para desalojar las oficinas del Estadio El Labrador, pero luego derogó ese acuerdo y delegó en la alcaldesa la continuidad del proceso.

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. El conflicto entre la Municipalidad de Vázquez de Coronado y el Club Sport Uruguay sumó un nuevo capítulo. Seis integrantes del Concejo Municipal habían acordado solicitar al Club Sport Uruguay el desalojo de las oficinas administrativas que ocupa en el Es-tadio El Labrador, otorgándole un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación oficial, para entregar las instalaciones.

La decisión se fundamentó en que el convenio que autorizaba al club a utilizar ese espacio venció el 11 de setiembre de 2022 y, según el criterio de la mayoría de los regidores, desde entonces no existe un respaldo legal que justifique la permanencia del equipo en esas instalaciones.

No obstante, durante la sesión ordinaria del lunes 20 de julio, la alcaldesa Yamileth Quesada anunció que presentaría un veto contra el acuerdo del Concejo, al considerar que la medida no era conveniente para los intereses del cantón. “Mi apoyo es 100 por ciento con el Uruguay”, manifestó.

Sin embargo, antes de que el veto fuera presentado formalmente, los seis regidores que habían impulsado el desalojo derogaron el acuerdo aprobado la semana anterior y, horas después, aprobaron uno nuevo mediante el cual trasladaron a la alcaldesa la potestad de continuar con el procedimiento administrativo relacionado con la ocupación de las instalaciones.

Con muestras de apoyo, vecinos de Coronado acudieron a la sesión del Concejo Municipal para respaldar al Club Sport Uruguay de Coronado.

Con esta decisión, el Club Sport Uruguay evita, por el momento, el ultimátum de desalojo de 30 días. Ahora será la alcaldesa quien determine los pasos a seguir dentro del proceso administrativo.

La decisión de no presentar finalmente el veto y la posterior derogatoria del acuerdo por parte del propio Concejo generan cuestionamientos sobre el manejo político del caso.

Para algunos sectores, el cambio de criterio evidencia una falta de claridad y firmeza en la toma de decisiones, prolongando un conflicto que requiere una solución jurídica definitiva y que brinde seguridad tanto a la Municipalidad como al Club Sport Uruguay.

La decisión reaviva la polémica en torno al futuro del histórico Estadio El Labrador y anticipa un posible enfrentamiento legal entre el Club Sport Uruguay y la Municipalidad.

El caso se suma a la controversia surgida meses atrás, cuando el Concejo Municipal decidió no renovar el convenio mediante el cual el club administraba el estadio, al señalar presuntos incumplimientos contractuales. La dirigencia del Uruguay ha rechazado reiteradamente esos señalamientos.

Mientras tanto, el futuro de la administración del inmueble continúa sin definirse. Entre las opciones que se han planteado están que la Municipalidad asuma directamente la gestión del estadio o que esta sea entregada a otra organización mediante el procedimiento correspondiente.

El deterioro del Estadio El Labrador es cada vez más evidente. Si las autoridades municipales no impulsan una intervención integral, las instalaciones podrían regresar al estado de abandono que durante años fue motivo de preocupación para la comunidad

Único voto en contra

El único voto en contra del acuerdo fue el del presidente del Concejo Municipal, Alejandro González, quien sostuvo que antes de recurrir a una medida tan drástica debe prevalecer el diálogo y buscarse una solución consensuada entre las partes.

Asimismo, recordó que el Club Sport Uruguay, que recientemente celebró 90 años de historia, constituye uno de los principales símbolos deportivos e históricos del cantón, por lo que considera que su legado merece ser protegido.

Al cierre de esta edición, Freddy Campos, presidente del Club Sport Uruguay de Coronado, indicó al Periódico Gente que, por recomendación de su asesoría legal, el club no emitirá declaraciones hasta recibir la notificación oficial. No obstante, fuentes cercanas a la institución señalaron que el acuerdo del Concejo podría derivar en un proceso judicial.

Un estadio que sigue esperando soluciones

Más allá de la disputa legal, el gran perjudicado continúa siendo el Estadio El Labrador. Sus instalaciones muestran un evidente deterioro, agravado por las fuertes lluvias de los últimos meses y por la falta de inversiones oportunas para su mantenimiento.

Resulta llamativo que varios integrantes del actual Concejo Municipal, quienes también formaron parte del período 2020-2024, no impulsaran una solución cuando el convenio venció en setiembre de 2022. Durante casi tres años el tema permaneció sin resolverse y ahora desemboca en un conflicto que enfrenta a la Municipalidad con una de las instituciones deportivas más emblemáticas del cantón.

En ese tiempo, la cancha sintética superó su vida útil sin ser reemplazada y las condiciones generales del estadio se deterioraron progresivamente, mientras la administración municipal y el Concejo no lograban alcanzar un acuerdo sobre el futuro del inmueble.

A ello se suma que, hace varios meses, la Federación Costarricense de Fútbol presentó una propuesta para asumir la administración del estadio; sin embargo, la iniciativa no prosperó y el proceso continúa sin una definición clara.

Hoy, más allá de las diferencias políticas y legales, el verdadero reto para las autoridades municipales es dejar de lado los enfrentamientos y tomar una decisión que garantice una administración seria, responsable y sostenible del Estadio El Labrador, en beneficio del deporte, de los vecinos de Coronado y de las futuras generaciones.