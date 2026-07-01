• Comunicado de prensa: Resoluciones de Licencias 2026/2027

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el proceso de licenciamiento para la temporada 2026/2027 ha finalizado. Luego de la presentación de la documentación respectiva, el Comité de Licencias de la FCRF confirma que nueve clubes solicitantes han cumplido los criterios de licenciamiento: administrativo, legal, infraestructura, deportivo y financiero, y por tanto, se les otorga la licencia de club profesional para participar en la Temporada 2026/2027.

La licencia fue aprobada para:

Asociación Deportiva Club Sport Herediano

Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón

Asociación Deportiva San Carlos

Asociación Liga Deportiva Alajuelense

Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D)

Deportivo Saprissa S.A.D

Puntarenas Fútbol Club S.A.D

Sporting FC S.A.D

Inter San Carlos S.A.D.

La Asociación Deportiva Municipal Liberia presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal de modo que el criterio legal no fue satisfecho por parte de la sociedad que administra, Horus Fútbol Club S.A.D. Esta condición contraviene el “Fair Play” y la transparencia financiera, pilares sobre los cuales la FCRF viene destacando. En este momento, por la confidencialidad y seguridad jurídica del proceso no es posible brindar mayores detalles. La decisión denegatoria de la licencia al equipo liberiano podrá ser apelada antes del 6 de julio para presentar recurso de revocatoria con apelación y subsidio.

Se aclara también que los equipos con licencia otorgada deberán encontrarse al día con sus obligaciones tributarias o bien reportado lo correspondiente según la normativa, a más tardar el 17 de julio, de la misma manera con la CCSS para acreditar su condición de “patrono al día”. En caso de incumplimiento la licencia queda suspendida y no se le programarán partidos.

La FCRF recuerda el compromiso de velar por los valores deportivos, labor encomendada al Comité de Licencias con el apoyo del Órgano de Cumplimiento.

La FCRF reafirma su compromiso de defender las medidas y normas dictadas por FIFA, Concacaf y el Comité Ejecutivo, con el claro objetivo de respaldar el desarrollo del fútbol nacional de forma profesional y transparente.