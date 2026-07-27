CÁMARAS DE SEGURIDAD PUEDEN SER DETERMINANTES  PARA ESCLARECER UN DELITO

Experta de la UNED recomienda instalar cámaras en puntos estratégicos y realizar mantenimiento periódico para garantizar grabaciones útiles como evidencia.

Correcta configuración de fecha, hora y almacenamiento de los equipos puede ser determinante para relacionar imágenes con testimonios y otros elementos probatorios.

Academia recuerda que uso de cámaras de seguridad debe respetar el derecho a la intimidad, orientándolas hacia la protección del inmueble sin invadir la privacidad de vecinos ni de terceros.

Fabián Marrero / Comunicador oficial – Encargado de prensa externa

SAN JOSÉ, Costa Rica. Cada vez más hogares y comercios recurren a cámaras de seguridad como una medida para proteger sus bienes y prevenir hechos delictivos; sin embargo, además de su efecto disuasorio, estos dispositivos se han convertido en una herramienta clave para el esclarecimiento de delitos y fortalecimiento de los procesos judiciales.

Así lo afirmó la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez Morales, quien explicó que las grabaciones pueden aportar información determinante para reconstruir cómo ocurrieron los hechos e identificar a las personas involucradas.

“Las cámaras permiten reconstruir el escenario de lo que aconteció en el momento en que se cometió el delito, facilitan identificar personas, conocer el modo de operar de quienes participaron y observar la dinámica de las personas testigos”, detalló Jiménez.

Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Explicó que, posteriormente, esta información se confronta con otros elementos de prueba, como los relatos de testigos o las huellas dactilares encontradas en el sitio, “para consolidar la evidencia dentro del proceso judicial”, señaló.

La especialista destacó que las imágenes registradas por estos equipos no constituyen una prueba aislada, sino que forman parte de un conjunto de evidencias que las autoridades analizan junto con declaraciones de testigos, peritajes y otros indicios para determinar responsabilidades.

En Costa Rica, la videovigilancia ha ganado protagonismo en los últimos años tanto en espacios públicos como privados, impulsada por la necesidad de reforzar la seguridad ante delitos contra la propiedad y las personas.

En ese contexto, la académica indicó que, hoy es común encontrar sistemas de cámaras en viviendas, condominios, comercios, oficinas e incluso pequeños emprendimientos, donde cumplen una doble función, prevenir incidentes y documentar lo ocurrido en caso de que se cometa un delito.

No obstante, Jiménez enfatizó que la utilidad de una grabación depende de factores como la calidad de la imagen, la ubicación de la cámara, el correcto funcionamiento del equipo y la adecuada configuración de aspectos básicos como la fecha y la hora.

“La evidencia en video adquiere mayor valor cuando puede relacionarse con otros elementos de la investigación, por eso es importante que las cámaras funcionen correctamente y registren información confiable que permita establecer con precisión la secuencia de los hechos”, indicó.

Recomendaciones

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED recomendó que las cámaras se instalen en puntos estratégicos donde sea posible identificar claramente los rostros de las personas y registrar las zonas de mayor riesgo.

En el caso de los comercios, aconseja priorizar áreas como la caja registradora, entradas y salidas, parqueos y espacios de atención al público, en las viviendas, resulta conveniente enfocar los accesos principales, portones, cocheras y el perímetro inmediato del inmueble.

Asimismo, señaló que el mantenimiento preventivo es tan importante como la instalación inicial.

Videovigilancia se consolida como una herramienta clave para reconstruir hechos delictivos, identificar responsables y fortalecer investigaciones judiciales cuando se complementa con otras pruebas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Verificar periódicamente el funcionamiento de las cámaras.

Limpiar los lentes para evitar imágenes borrosas.

Comprobar que las grabaciones se almacenen correctamente.

Mantener actualizadas la fecha y la hora del sistema.

Revisar periódicamente la calidad de imagen, especialmente durante la noche.

“Es fundamental que estos equipos reciban mantenimiento constante y que la fecha y la hora estén correctamente configuradas. Esa información posteriormente se relaciona con los testimonios de las personas y contribuye a fortalecer la evidencia durante la investigación”, agregó Jiménez.

Seguridad y privacidad. La especialista recordó que instalar cámaras de seguridad también implica responsabilidades legales relacionadas con el respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.

Por ello, recomendó orientar las cámaras hacia el interior de la propiedad, sus accesos, cocheras o el perímetro inmediato del inmueble, evitando enfocar directamente ventanas, patios, jardines o cualquier otro espacio privado perteneciente a propiedades vecinas.

Captar de manera incidental una parte de la calle o de la acera frente a la vivienda es permitido cuando el objetivo principal es proteger el inmueble; sin embargo, las cámaras no deben utilizarse para vigilar de forma permanente a vecinos, peatones o propiedades ajenas, ya que ello podría afectar el derecho a la privacidad.

“La finalidad siempre debe ser la protección de las personas y los bienes. Un sistema de videovigilancia bien utilizado brinda seguridad sin invadir la intimidad de terceros”, concluyó Jiménez.