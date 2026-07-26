Salud decomisa más de cinco toneladas de alimentos en operativo interinstitucional en Alajuelita

• El Ministerio de Salud, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal y la Municipalidad de Alajuelita, realizó un operativo interinstitucional en un establecimiento ubicado en San Antonio de El Llano, Alajuelita.

ALAJUELITA. Como resultado del operativo, se decomisaron más de cinco toneladas de productos alimenticios, entre ellos quesos en distintas presentaciones, embutidos, salchichón, salchichas, mortadela, chuleta ahumada, chorizo, tocineta, natilla, paté, carne molida y otros alimentos, evitando que estos llegaran a la población y reduciendo el riesgo de afectaciones a la salud pública y se ordenó la clausura sanitaria del local por operar sin el Permiso Sanitario de Funcionamiento.

Durante la diligencia se constató que el establecimiento desarrollaba actividades de almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos sin contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, requisito obligatorio para este tipo de actividades. Ante esta situación, el Ministerio de Salud procedió con la clausura sanitaria del local, conforme a la legislación vigente.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para adquirir alimentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, etiquetado legible, fecha de vencimiento visible y que se mantengan en condiciones adecuadas de conservación.

Asimismo, las autoridades identificaron diversos incumplimientos que representaban un riesgo para la inocuidad de los alimentos y la salud de las personas consumidoras. Entre los principales hallazgos se encontraron productos sin registro sanitario, con registros vencidos o que no correspondían al tipo de producto, etiquetas ilegibles o incompletas, ausencia de fechas de vencimiento, deficiencias en la trazabilidad, incumplimientos en la cadena de frío y condiciones inadecuadas de almacenamiento.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para adquirir alimentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, etiquetado legible, fecha de vencimiento visible y que se mantengan en condiciones adecuadas de conservación. En caso de detectar alguna anomalía, puede presentar la denuncia en cualquiera de las 84 Áreas Rectoras de Salud del país o mediante el correo drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr .

Esta Administración reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población, fortaleciendo las acciones de vigilancia, inspección y control sanitario en todo el territorio nacional, para asegurar que los establecimientos cumplan con la normativa vigente y que los alimentos que llegan a las familias costarricenses sean seguros para su consumo.