ICE avanza en construcción de túnel de Proyecto Agua para la Bajura contratado por SENARA

• Abarcará 130 metros de longitud.

• Concluida excavación de toma de aguas a nivel de piso.

• Obras de captación y conducción con 26,5% de cumplimiento.

Contratado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) avanza en la construcción de las obras de captación y conducción del Proyecto Agua para la Bajura. Estas serán aprovechadas para suministrar el agua que alimentará el Proyecto Hidroeléctrico Río Piedras.

Como parte del proceso, se concluyó la excavación de la toma de aguas hasta el nivel de piso del túnel, una estructura de 130 metros de longitud que será construida íntegramente por personal del ICE. Este avance marca el inicio de una de las etapas más relevantes de Agua para la Bajura.

El recurso hídrico provendrá del Embalse Arenal, infraestructura que suma más de 45 años de operación. En conjunto, las nuevas obras para captación y conducción registran un avance de 26,5%; incorporan labores de ingeniería, construcción y trabajos arqueológicos requeridos para su ejecución.

El ICE cuenta con 169 trabajadores en este frente de obra, espacio en que también se ubicará el nuevo embalse construido por el SENARA. Las instituciones avanzan con una obra estratégica para el desarrollo sostenible de Guanacaste, que combinará la generación de energía renovable con el almacenamiento y la regulación de agua para abastecer comunidades, actividades agrícolas y sectores productivos de la provincia.