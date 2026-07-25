SOBRE EL JUGUETE “SQUEEZY DUMPLINGS” RETIRADO EN REINO UNIDO POR RIESGO QUÍMICO ASOCIADO A UNA CONCENTRACIÓN EELEVADA DE BENCENO

ADVERTENCIA SANITARIA:

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Ministerio de Salud informa a la población sobre una alerta internacional emitida por la Oficina de Seguridad y Estándares de Productos del Reino Unido (OPSS), relacionada con el juguete Squeezy Dumplings, debido a que la capa exterior del producto presentó una concentración excesiva de benceno de 20 mg/kg, por lo que fue clasificado como un producto de riesgo químico serio y retirado de los consumidores por su distribuidor en ese país.

La alerta internacional se refiere específicamente al producto identificado como Squeezy Dumplings, distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd. El aviso indica que el producto y su empaque no presentan números de lote ni otros identificadores. Esta advertencia no implica que todos los juguetes denominados “dumpling squishy” sean iguales o presenten necesariamente el mismo riesgo; sin embargo, se recomienda precaución ante productos similares cuya procedencia, composición, fabricante o trazabilidad no puedan verificarse.

Se ha identificado la comercialización en Costa Rica de este tipo de productos y otros similares a través de plataformas digitales y algunos establecimientos físicos, lo que aumenta la probabilidad de acceso por parte de la población.

¿Qué producto está involucrado?

Se trata de un juguete blando y comprimible, elaborado con polímero plástico, con apariencia de dumpling o empanadilla y presentado dentro de un recipiente plástico con forma de canasta. Estos productos suelen utilizarse como juguetes sensoriales, objetos coleccionables o artículos antiestrés.

¿Cuál es el riesgo identificado?

La autoridad británica determinó que la capa exterior del juguete contenía benceno en una concentración de 20 mg/kg. De acuerdo con la alerta, la inhalación de benceno puede causar irritación de los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a cantidades elevadas también puede producir sensación de ardor en el tracto digestivo e irritación de la piel. Además, se identificaron deficiencias en el etiquetado y marcado del producto.

El benceno es una sustancia química que puede estar presente en disolventes y otros materiales industriales. Debido a su peligrosidad, su presencia en productos de uso infantil debe mantenerse estrictamente controlada y ajustarse a los límites establecidos en la normativa aplicable.

Imágenes del producto objeto de la alerta internacional

Las siguientes imágenes corresponden al producto incluido en la alerta de retiro emitida por la OPSS. Se presentan únicamente con fines informativos y para facilitar su identificación.

Recomendaciones a la población

No utilizar el producto Squeezy Dumplings descrito en esta advertencia y mantenerlo fuera del alcance de niñas y niños.

Evitar adquirir juguetes squishy cuya procedencia no pueda verificarse o que no indiquen claramente el fabricante, importador o distribuidor responsable.

Revisar que el producto cuente con etiquetado en idioma español, advertencias de seguridad, edad recomendada e información que permita su trazabilidad.

No comprar juguetes que desprendan olores químicos intensos, presenten fugas, deterioro, textura pegajosa, decoloración o daños en su capa exterior.

Lavarse las manos después de manipular un producto sospechoso y evitar que niñas y niños lo lleven a la boca, lo muerdan o lo rompan.

Ante irritación de ojos, nariz, garganta o piel, retirar el producto, ventilar el área, lavar la zona expuesta con abundante agua y solicitar valoración médica si los síntomas persisten o son intensos.

Conservar fotografías del producto y empaque, comprobante de compra y datos del establecimiento o vendedor para facilitar la investigación sanitaria.

Recomendaciones a comercios, importadores y distribuidores

Se insta a los importadores, distribuidores y establecimientos comerciales a verificar sus inventarios y abstenerse de importar, distribuir, comercializar o poner a disposición del consumidor el producto objeto de la presente alerta sanitaria. Asimismo, deberán verificar que los juguetes tipo squishy que comercialicen cuenten con la información que permita identificar su fabricante o importador, su origen, etiquetado y trazabilidad. En caso de identificar productos que no cuenten con dicha información o respecto de los cuales existan dudas, deberán suspender de forma preventiva su comercialización y colaborar con el Ministerio de Salud en las acciones de vigilancia y control que correspondan.

Denuncias

Si identifica la venta del producto descrito o de juguetes squishy sospechosos, denuncie ante el Ministerio de Salud. Cuando sea posible, aporte fotografías del producto y empaque, nombre del establecimiento o vendedor, dirección, enlace o captura de la publicación, comprobante de compra y cualquier otra información que permita identificar el origen y la trazabilidad del producto.

Para denunciar, puede escribir al correo electrónico drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr o comunicarse con el Área Rectora de Salud más cercana.

El Ministerio de Salud, continuará desarrollando acciones de vigilancia del mercado, inspección y control sobre los productos de interés y riesgo sanitario que se comercialicen en el país, con el fin de adoptar las medidas sanitarias que correspondan cuando se identifiquen productos que puedan representar un riesgo para la salud de la población.