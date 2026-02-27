CARIBE NORTE DE COSTA RICA REPORTA PRESENCIA DE SARGAZO

• La acumulación excesiva del sargazo, en zonas costeras, puede generar impactos ambientales, sociales y económicos significativos.

SAN JOSÉ, CostaRica.El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Área de Conservación Tortuguero (ACTo) y su Programa de Monitoreo de Integridad Ecológica, informa a la ciudadanía sobre la presencia y aumento, en la acumulación de sargazo, en las costas del Caribe Norte de Costa Rica.

El sargazo es un género de alga marina flotante cuya llegada masiva al Caribe ha sido documentada desde el año 2011, afectando principalmente las costas de México, Centroamérica y diversas islas del Caribe. Las especies más comunes asociadas a estos eventos son Sargassum natans y Sargassum fluitans, ambas caracterizadas por poseer vesículas de aire que les permiten flotar y formar extensas masas en superficie, conocidas como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

Si bien el sargazo cumple una función ecológica importante al servir como hábitat, refugio y zona de alimentación para múltiples especies marinas, su acumulación excesiva, en zonas costeras, puede generar impactos ambientales, sociales y económicos significativos.

Monitoreo y coordinación interinstitucional

Desde el año 2019, el Área de Conservación Tortuguero mantiene comunicación permanente con instituciones académicas y redes regionales de monitoreo, particularmente, con la Universidad Nacional y la Red de Monitoreo de Sargazo del Caribe, bajo un enfoque de investigación colaborativa.

Asimismo, desde el 2023 se realizan recorridos marinos sistemáticos para el monitoreo de mamíferos acuáticos dentro del área de conservación, incorporando el registro de la ubicación, extensión y dinámica de las masas de sargazo mar adentro. Estos registros permiten documentar la distancia del cinturón de sargazo respecto a la costa, variaciones estacionales y la influencia de factores como el viento y las corrientes marinas.

Situación actual

A raíz del paso de la onda tropical número 15, la Red de Monitoreo emitió una alerta temprana sobre el posible arribo de sargazo a sectores del Caribe Sur, incluyendo Manzanillo y Puerto Viejo. En el caso del Caribe Norte, específicamente en el Parque Nacional Tortuguero y zonas aledañas, los reportes iniciaron a principios de la presente semana, evidenciando un incremento progresivo en la acumulación. Se han recibido reportes desde el puesto de Policía de Fronteras en Portillos (límite norte con Nicaragua), el poblado de Tortuguero y a lo largo de la línea costera del Parque Nacional Tortuguero.

De acuerdo con los registros preliminares, podría tratarse de uno de los eventos de mayor acumulación reportados recientemente en el Caribe Norte.

Manejo actual y perspectivas

Actualmente, la llegada de sargazo se considera un fenómeno natural de carácter dinámico. Debido a su magnitud y extensión, no se están realizando acciones de remoción directa en el área protegida. Históricamente, este material tiende a descomponerse, secarse por efecto solar o reincorporarse al mar mediante la acción del oleaje y las corrientes.

No obstante, con el fortalecimiento de la red de monitoreo y los procesos de investigación en curso, se espera generar información técnica que permita evaluar posibles recomendaciones de manejo futuro y explorar alternativas de aprovechamiento sostenible de este recurso.

Impacto ambiental y socioeconómico

La acumulación excesiva de sargazo en playas puede generar impactos sobre el turismo local y alterar la dinámica costera. Cuando grandes extensiones de sargazo permanecen en el mar, pueden reducir la penetración de la luz solar, afectando procesos como la fotosíntesis de plantas marinas y generando cambios en los ecosistemas costeros.

El MINAE, SINAC y el Área de Conservación Tortuguero, continuarán monitoreando la situación e informando oportunamente a la ciudadanía conforme evolucione este fenómeno.