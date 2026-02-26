AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO EN PAVONA

• La primera fase del proyecto estaría lista a finales de mayo y ya registra un 20% de avance.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En el margen del río La Suerte, la esperada construcción del nuevo Embarcadero Turístico–Vecinal de La Pavona, ubicado en Cariari de Pococí, muestra avances significativos. La obra es considerada de alta prioridad para el tránsito fluvial hacia la comunidad de Tortuguero.

De acuerdo con el gerente del proyecto y el equipo de ingenieros, la construcción alcanza actualmente un 20% de avance. La entrega de la primera fase está prevista para finales de mayo.

“El embarcadero de La Pavona es una necesidad inminente, tanto para mejorar la experiencia de los turistas que visitan el mágico destino de Tortuguero como para los empresarios y habitantes que utilizan las vías fluviales para movilizarse”, afirmó William Rodríguez, ministro de Turismo.

La inversión total estimada asciende a ¢1.200 millones en todas sus fases. El proyecto se ejecuta mediante un esfuerzo interinstitucional con aportes de la Municipalidad de Pococí, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el SINAC, así como financiamiento proveniente del canon de JAPDEVA para la primera fase y del ICT para la segunda.

Avances tangibles

La construcción se mantiene activa en plena temporada alta, mientras decenas de turistas continúan abordando embarcaciones hacia Tortuguero, destino reconocido por su alta biodiversidad y por ser la tercera área de conservación más visitada del país, además de santuario mundial de la tortuga verde.

“El atracadero vecinal de La Pavona consta de dos partes: la zona de rampa para carga y descarga, unida al muelle, y un área exclusiva de descanso y espera para turistas”, explicó Gabriel Robles, ingeniero del proyecto.

Actualmente se trabaja en la rampa para movilización de mercadería y en la colocación de pilotes para el anclaje del primer muelle flotante destinado al embarque y desembarque de pasajeros, además de la recepción de materiales para la etapa constructiva.

La segunda fase contempla la construcción de un segundo muelle flotante, prevista para el segundo semestre del año.

Según Robles, el principal reto han sido las condiciones climáticas de la zona. “Llueve mucho y el caudal del río aumenta, pero avanzamos a buen paso”, indicó.

Por su parte, Brandon Agüero Maroto, gerente del proyecto y vocero de la Municipalidad de Pococí, señaló que la obra permitirá dejar atrás las imágenes de viajeros entre el barro y mejorará las condiciones de carga, descarga y acceso a las embarcaciones.

Agüero destacó además que el proyecto fortalece la marca cantonal “Pococí Fluye” y representa un impulso turístico, económico, cultural y deportivo para el cantón.