Enfoque de superación en Campeonato Italiano de Fórmula 4

• Evan Michelini protagoniza una destacada remontada en Monza pese a complicaciones de salud

José María Cubero / mariajose@macrcomunicacion.com

El piloto costarricense Evan Michelini completó este fin de semana su tercer compromiso de la temporada 2026 del Campeonato Italiano de Fórmula 4, al competir en el legendario Autódromo Nazionale Monza, conocido mundialmente como el "Templo de la Velocidad" y considerado uno de los escenarios más emblemáticos e históricos del automovilismo internacional.

La cita estuvo marcada por condiciones particularmente exigentes para todos los participantes debido a la ola de calor en europa, las temperaturas del fin de semana oscilaron entre los 37 y 38 grados Celsius, y hasta 64 grados Celsius en el asfalto, generando importantes desafíos tanto para el trabajo técnico de puesta a punto de los monoplazas como para la resistencia física de los pilotos.

En el caso de Michelini, el reto fue aún mayor debido a un virus que afectó considerablemente su estado de salud durante todo el fin de semana. Incluso debió recibir atención médica durante la competencia, situación que complicó aún más su participación. A pesar de ello, el costarricense logró mantenerse en carrera y completar exitosamente su compromiso en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Tras la clasificación, Michelini disputó las carreras 2 y 3 dentro del Grupo A.

Durante la Carrera 2 sufrió una colisión que le significó una penalización de seis posiciones, complicando sus aspiraciones de cara al resto del evento. Sin embargo, en la Carrera 3 protagonizó una destacada actuación al ubicarse incluso en determinado momento en la cuarta posición de su categoría, para finalmente cruzar la meta en el quinto lugar de su división, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la gran final del fin de semana.

El piloto costarricense Evan Michelini completó este fin de semana su tercer compromiso de la temporada 2026 del Campeonato Italiano de Fórmula 4, al

competir en el legendario Autódromo Nazionale Monza

La participación en Monza representa un nuevo paso dentro del proceso de crecimiento deportivo de Michelini en una de las categorías formativas más competitivas del automovilismo mundial

Para la carrera definitiva, Michelini debió partir desde la posición 36 de la parrilla.

Aun enfrentando las secuelas de su condición de salud, el piloto nacional protagonizó una sólida remontada que lo llevó hasta la posición 23 de la clasificación general y al octavo puesto de su categoría, posición que logró sostener hasta el final de la competencia. "Monza es un circuito realmente especial para cualquier piloto. Poder competir aquí ya representa algo muy significativo. Fue un fin de semana muy duro porque no estuve al cien por ciento físicamente y eso me obligó a hacer un esfuerzo extra en cada salida a pista. Aun así, estoy muy agradecido de haber podido completar el compromiso, sumar experiencia y seguir avanzando en este proceso. Gracias a todas las personas que continúan confiando en mí y apoyando este proyecto", comentó Michelini.

Concluida la fecha en Monza, el piloto costarricense se encuentra recibiendo atención médica y siguiendo el proceso necesario para recuperar completamente su estado de salud antes de afrontar la próxima cita del campeonato, programada para los días 25 y 26 de julio en el circuito de Mugello.

La participación en Monza representa un nuevo paso dentro del proceso de crecimiento deportivo de Michelini en una de las categorías formativas más competitivas del automovilismo mundial, donde continúa acumulando experiencia

frente a algunos de los jóvenes talentos con mayor proyección hacia la Fórmula 1.

Actualmente, Evan Michelini representa a Costa Rica en uno de los niveles más altos y competitivos del automovilismo internacional, consolidando un proceso de formación que lo mantiene compitiendo en escenarios históricos frente a pilotos respaldados por las principales academias y estructuras del deporte motor mundial.