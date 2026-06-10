Felicidades…!!! Club Sport Uruguay de Coronado de pasión y orgullo comunal

Ha escrito páginas inolvidables en el deporte nacional

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. El Club Sport Uruguay de Coronado celebró con gran emoción sus 90 años de historia, reafirmándose como uno de los símbolos deportivos y comunales más importantes de Coronado y del fútbol costarricense.

Fundado el 3 de enero de 1936, el equipo aurinegro ha escrito páginas inolvidables en el deporte nacional. Entre sus logros más recordados destaca el campeonato nacional de Primera División obtenido en 1963, convirtiéndose en campeón del fútbol costarricense y dejando una huella imborrable en la historia del balompié nacional. Además, el club también ha conquistado títulos en Segunda Divi-sión y ha sido protagonista en diferentes etapas del fútbol costarricense.

La Asociación ASOCDECO, le rindió un merecido homenaje al Clun Sport Uruguay de Coronado en su 90 aniversario.

Freddy Campos, presidente del Uruguay (segundo de derecha a izquierda) mostró su satisfacción por estar al frente de la institución.

La celebración reunió a jugadores, exjugadores, dirigentes, aficionados y vecinos de la comunidad en una actividad muy especial cargada de recuerdos, orgullo y sentido de pertenencia. Como parte de este aniversario histórico, también se confeccionó una camiseta conmemorativa de los 90 años, un símbolo que representa la identidad, la tradición y el amor de generaciones enteras por los colores amarillo y negro.

Durante la actividad estuvo presente el gran referente del fútbol nacional y ex técnico del club, Pablo César Wanchope, quien compartió con la familia uruguaya y recordó el cariño especial que siempre ha tenido por la institución y por Coronado.

El presidente del club, Freddy Campos, expresó el profundo significado que tiene alcanzar este aniversario:

“Cumplir 90 años nos llena de muchísimo orgullo. Sport Uruguay representa esfuerzo, historia y comunidad. Son generaciones enteras las que han pasado por este club y hoy celebramos no solo los triunfos deportivos, sino el cariño y la unión que existe alrededor de esta institución.”

Pablo Herrera, uno de los jugadores destacados que integró el Club Sport Uruguay, recibió la camiseta del equipo en sus 90 aniversario de parte de David Barboza.

Pablo César Wanchope, aportó en su momento al Club Sport Uruguay, David Barboza le entregó la camiseta del Uruguay en sus 90 años de historia.

El DT, Carlos Watson estuvo presente en la actividad del aniversario del Uruguay de Coronado.

A lo largo de nueve décadas, Club Sport Uruguay ha sido semillero de futbolistas, punto de encuentro para las familias coronadeñas y un motivo de identidad para toda la comunidad.

Su historia no solo se mide en campeonatos, sino también en el impacto humano y social que ha dejado en Coronado.

Hoy, a sus 90 años, el Club Sport Uruguay sigue más vivo que nunca, honrando su pasado y soñando con seguir construyendo nuevas alegrías para las futuras generaciones.

¡Felicidades al Club Sport Uruguay de Coronado por sus 90 años de historia, pasión y legado!

FOTO: La Asociación ASOCDECO, le rindió un merecido homenaje al Clun Sport Uruguay de Coronado en su 90 aniversario.