CONGRESO MARATÓN ABRE INSCRIPCIONES PARA SU PRIMERA EDICIÓN EN COSTA RICA

La actividad se realizará el 19 y 20 de setiembre en el Costa Rica Tennis Club

El evento reunirá a corredores, especialistas y personas interesadas en el bienestar físico y mental a través del deporte

Las inscripciones ya están disponibles en congresomaratoncr.com/inscripcion

Adriana Hernández / aghernandezv@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Los apasionados por el running y quienes desean descubrir cómo una maratón puede transformar su calidad de vida ya pueden asegurar su espacio en la primera edición del Congreso Maratón, un encuentro que busca impulsar el bienestar, la salud y la cultura del running en Costa Rica.

El evento, organizado por la atleta olímpica y nutricionista Gabriela Traña, se realizará el 19 y 20 de setiembre de 2026 en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana, y reunirá a corredores, entrenadores, profesionales de la salud, estudiantes, marcas deportivas y público en general interesado en conocer el impacto físico, mental y emocional que genera la preparación para una maratón.

La actividad tendrá un cupo limitado para 200 participantes y se desarrollará ambos días entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del link congresomaratoncr.com/inscripcion. El valor de la inscripción es de ₡125.000 para quienes se registren desde ahora y hasta el 20 de agosto; mientras que a partir del 21 de agosto la tarifa será de ₡160.000.

Bajo el lema “La Maratón te cambia la vida”, el Congreso Maratón ofrecerá una experiencia integral con conferencias especializadas, talleres prácticos, foros con atletas, espacios de networking y activaciones de marca, abordando temas como entrenamiento, nutrición, salud, motivación, tecnología deportiva, prevención de lesiones y estilos de vida saludables.

La agenda del Congreso Maratón ya está confirmada. Los temas y horarios para ambas jornadas son los siguientes:

Sábado 19 de setiembre:

8:00a.m. El Desafío hormonal de la maratón: adaptaciones y retos endocrinos.

9:00a.m. Periodización Nutricional: Esquemas de hidratación y aporte energético en maratón.

10:00a.m. El corazón, la salud y el rendimiento en maratón.

11:00a.m. Conversatorio: La maratón como motor de crecimiento personal y profesional.

1:00p.m. Mesa Redonda: el periodismo y la comunicación de la maratón como espectáculo deportivo.

2:00p.m. Foro con expertos en prevención, manejo y tratamiento de lesiones deportivas en los maratonistas.

3:00p.m. Fuerza: frecuencia, tipo y dosificación en los procesos de maratón.

5:00p.m. Reconocimiento a atletas glorias de maratón y participantes de Marathon Pour Tous en los Juegos Olímpicos París 2024.

Domingo 20 de setiembre:

8:00a.m. Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. Demostración de evaluaciones y técnicas para mejorar la capacidad ventilatoria.

9:00a.m. Planificación integral del proceso de maratón: cómo integrar entrenamiento, nutrición y salud.

10:00a.m. Innovación tecnológica para el corredor de larga distancia.

11:00a.m. Taller de Neurociencia y deporte: programación, mente y rendimiento.

2:00p.m. Foro de atletas olímpicos y campeonatos mundiales.

3:00p.m. Taller de Psicología Deportiva.

4:00p.m. Athlete 365: La vida después del deporte.

5:00p.m. Más allá de la meta: los valores que construye el deporte.

La actividad estará abierta a corredores, deportistas, entrenadores, profesionales, estudiantes de áreas relacionadas con salud y deporte, prensa deportiva y mercadeo, así como al público interesado en aprendizaje y actualización alrededor de las maratones y el bienestar físico.

Con esta primera edición, el Congreso Maratón busca consolidarse como un espacio de referencia para la actualización, el intercambio de conocimientos y la promoción de una cultura deportiva que inspire a más personas a incorporar el running como parte de un estilo de vida saludable.