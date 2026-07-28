CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DEVUELVEN LA SEGURIDAD VIAL A BARRIO EL CARMEN

﻿• La Municipalidad de Moravia concluyó la construcción de una nueva alcantarilla y el paso vehicular sobre la quebrada La Chiquita, en barrio El Carmen, una obra que restablece la conexión de la comunidad, fortalece la seguridad vial y disminuye el riesgo de inundaciones para los vecinos.

﻿Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

BARRIO EL CARMEN, Moravia. La Municipalidad de Moravia puso en servicio la nueva obra de paso sobre la quebrada La Chiquita, en barrio El Carmen, San Vicente, mediante la construcción de una alcantarilla de gran capacidad, la estabilización de taludes con pantalla anclada y obras complementarias que garantizan un tránsito más seguro para vecinos y conductores.

El proyecto, ejecutado por el consorcio BRACO RGC-IGAQ bajo la supervisión de la Unidad de Infraestructura Vial Municipal, requirió una inversión de ¢138,5 millones y fue diseñado para soportar tormentas con un período de retorno de 50 años, cumpliendo con la normativa nacional vigente en materia de infraestructura vial y seguridad sísmica.

La Junta Vial Cantonal de Moravia continúa avanzando con su programa de desarrollo vial. Como parte de ese compromiso, entregó a la comunidad el nuevo puente sobre la quebrada La Chiquita, en el barrio El Carmen, una estructura diseñada para resistir tormentas y construida conforme a la normativa nacional vigente en infraestructura vial y seguridad sísmica.

El alcalde de Moravia, Diego López, inauguró el puente del barrio El Carmen junto a vecinos de la comunidad, quienes manifestaron su satisfacción con la obra, al considerar que brinda mayor seguridad y mejora la movilidad en la zona.

El alcalde de Moravia, Diego López, destacó que la obra pone fin a un problema que durante años afectó a la comunidad. “Con esta inversión le cumplimos a barrio El Carmen, brindando una solución segura y duradera que protege a las familias y mejora la movilidad del cantón”, afirmó.

Por su parte, el ingeniero Manrique Martínez, director del Deparmento de la Junta Vial Cantonal, señaló que el proyecto representa un avance importante para la infraestructura del cantón.

“Esta obra responde a una necesidad histórica de la comunidad y refleja el compromiso de la Junta Vial Cantonal y la Municipalidad con el desarrollo de proyectos que priorizan la seguridad de las personas, la conectividad vial y el bienestar de los vecinos”, expresó.