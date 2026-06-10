Por un San Jerónimo verde

San Jerónimo de Moravia celebrará el Festival Ambiental “San Jerónimo Verde” en el Mes del Ambiente

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JERÓNIMO, Moravia. La comunidad de San Jerónimo de Moravia se alista para vivir una jornada llena de naturaleza, cultura y participación ciudadana con la realización del Festival Ambiental “San Jerónimo Verde”, una actividad familiar que promete reunir a cientos de personas en el corazón del distrito.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de junio de 2026, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en el Parque de San Jerónimo de Moravia, como parte de la celebración del Mes del Ambiente.

La iniciativa es organizada por las Asociaciones del Distrito ADI San Jerónimo y ADE Platanares, junto al colectivo Cultura Viva, la Asociación de Cultura de Moravia y diversas organizaciones comunitarias comprometidas con la sostenibilidad y la identidad local.

El objetivo del festival es claro: fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en la población, abordando temas como el programa Bandera Azul, el uso de semillas criollas, el compostaje, la medicina natural y la protección de los recursos naturales.

Además, busca posicionar a San Jerónimo como un referente regional en sostenibilidad, destacando el valor de la organización comunitaria y la unión entre cultura y naturaleza.

Los vecinos de todo el cantón quedan invitados a participar en las actividades a realizarse el 14 de junio en el parque de San Jerónimco y celebrar el Mes del Ambiente.

Actividades

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación artística, educativa y recreativa, pensada para todas las edades.

Entre las actividades destacan:

Feria de emprendimientos locales con 15 iniciativas comunitarias

Charlas y talleres sobre compostaje, plantas medicinales y Bandera Azul

Juegos ambientales para niños y jóvenes

Siembra de plantas en el Jardín “La Casa del Colibrí”

Presentaciones culturales, yoga comunitario, cimarrona, mascaradas, hip hop y música en vivo

La agenda artística contará con la participación de la Banda de la Escuela de Música de Moravia, los cantautores Wilson Arroyo y Diego Agüero, el grupo UCR Hip Hop, el colectivo juvenil Mistic Art, el grupo musical Chino “Sin Frontera”, el estudio de danza Fiorella Agüero, entre otros.

Vecinos apuestan por el cambio

Organizaciones ambientales y comunitarias también estarán presentes con puestos informativos y demostrativos sobre buenas prácticas sostenibles.

Los organizadores estiman una participación de hasta 300 personas y hacen un llamado abierto a familias, instituciones y vecinos a sumarse a esta celebración.

“El Festival ‘San Jerónimo Verde’ busca demostrar que las comunidades pueden ser protagonistas del cambio ambiental y cultural que el país necesita”, señaló Roy Umaña, representante de la ADI San Jerónimo.