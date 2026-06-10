Por un San Jerónimo verde

- San Jerónimo de Moravia celebrará el Festival Ambiental “San Jerónimo Verde” en el Mes del Ambiente
Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com
SAN JERÓNIMO, Moravia. La comunidad de San Jerónimo de Moravia se alista para vivir una jornada llena de naturaleza, cultura y participación ciudadana con la realización del Festival Ambiental “San Jerónimo Verde”, una actividad familiar que promete reunir a cientos de personas en el corazón del distrito.
El evento se llevará a cabo el domingo 14 de junio de 2026, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en el Parque de San Jerónimo de Moravia, como parte de la celebración del Mes del Ambiente.
La iniciativa es organizada por las Asociaciones del Distrito ADI San Jerónimo y ADE Platanares, junto al colectivo Cultura Viva, la Asociación de Cultura de Moravia y diversas organizaciones comunitarias comprometidas con la sostenibilidad y la identidad local.
El objetivo del festival es claro: fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en la población, abordando temas como el programa Bandera Azul, el uso de semillas criollas, el compostaje, la medicina natural y la protección de los recursos naturales.
Además, busca posicionar a San Jerónimo como un referente regional en sostenibilidad, destacando el valor de la organización comunitaria y la unión entre cultura y naturaleza.
- Actividades
Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación artística, educativa y recreativa, pensada para todas las edades.
Entre las actividades destacan:
- Feria de emprendimientos locales con 15 iniciativas comunitarias
- Charlas y talleres sobre compostaje, plantas medicinales y Bandera Azul
- Juegos ambientales para niños y jóvenes
- Siembra de plantas en el Jardín “La Casa del Colibrí”
- Presentaciones culturales, yoga comunitario, cimarrona, mascaradas, hip hop y música en vivo
La agenda artística contará con la participación de la Banda de la Escuela de Música de Moravia, los cantautores Wilson Arroyo y Diego Agüero, el grupo UCR Hip Hop, el colectivo juvenil Mistic Art, el grupo musical Chino “Sin Frontera”, el estudio de danza Fiorella Agüero, entre otros.
- Vecinos apuestan por el cambio
Organizaciones ambientales y comunitarias también estarán presentes con puestos informativos y demostrativos sobre buenas prácticas sostenibles.
Los organizadores estiman una participación de hasta 300 personas y hacen un llamado abierto a familias, instituciones y vecinos a sumarse a esta celebración.
“El Festival ‘San Jerónimo Verde’ busca demostrar que las comunidades pueden ser protagonistas del cambio ambiental y cultural que el país necesita”, señaló Roy Umaña, representante de la ADI San Jerónimo.