Cultivos del Alma floreció en Moravia

Escritor Armando Mora presentó su más reciente obra en una emotiva velada cultural realizada en la Casa de la Cultura

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

MORAVIA. La Casa de la Cultura de Moravia se llenó de emoción, literatura y orgullo comunal durante la presentación del libro Cultivos del Alma, del escritor Armando Mora, quien a sus 74 años continúa dejando huella a través de sus obras y su amor por la cultura.

Vecinos, amistades y autoridades locales acompañaron al autor en una actividad cargada de sentimientos y reconocimiento al aporte cultural que ha realizado para el cantón y especialmente para la comunidad de San Jeróimo.

El escritor Armando Mora hizo entrega de un ejemplar autografiado de Cultivos del Alma a la periodista Lilliana Pacheco, acompañados por el alcalde Diego López durante la actividad cultural realizada en Moravia.

La regidora, Mayra Valerio, el alcalde Diego López, la vicealcaldesa Alejandra Fernández y el grupo musical Luo, acompañaron al escritor Armando Mora, durante la presentación del libro Cultivos del Alma.

El alcalde Diego López destacó durante la actividad el legado del escritor y su contribución a la identidad cultural moraviana. “Armando Mora representa el talento, la identidad y la riqueza cultural de nuestro cantón. Su legado literario es motivo de orgullo para Moravia”, expresó el alcalde.

El alcalde Diego López y la vicealcaldesa Alejandra Fernández acompañaron al escritor Armando Mora y a su esposa Cherry durante la presentación del libro Cultivos del Alma en la Casa de la Cultura de Moravia.

Don Armando asistió acompañado de su esposa Cherry, compartiendo con los presentes una velada especial marcada por la cercanía y el reconocimiento a su trayectoria literaria. Durante la actividad también estuvo presente la vicealcaldesa Alejandra Fernández, quien junto al alcalde acompañó al escritor en esta significativa presentación realizada en la Casa de la Cultura de Moravia.

Como gesto de agradecimiento, el autor entregó un ejemplar autografiado a la periodista Lilliana Pacheco, fortaleciendo el vínculo entre la literatura y la comunicación comunal.

El el grupo musical Luo deleitó la actividad en la presentación del libro del escritor, Armando Mora.