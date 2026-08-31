¿CONTROL O AMOR? El INAMU revela las señales que pueden confundirse con cariño en una relación

Revisar el celular de la pareja, exigir su ubicación o decidir con quién puede salir: ¿son muestras de amor o señales de control? El podcast MujerES invita a las mujeres y a los hombres a reconocer conductas que pueden pasar desapercibidas y convertirse en situaciones de violencia.

San José, Costa Rica.

¿Alguna vez alguien le ha pedido la ubicación “por preocupación”? ¿Le han revisado el celular con la excusa de que “no hay nada que esconder”? ¿O le han cuestionado con quién sale, cómo se viste o por qué habla con determinadas personas?

Lo que en algunas relaciones puede llegar a verse como una muestra de amor, interés o protección también puede convertirse en una señal de control.

Precisamente sobre estas situaciones reflexiona el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) mediante MujerES, su podcast institucional disponible gratuitamente en YouTube y Spotify.

La nueva serie de episodios aborda situaciones cotidianas que pueden normalizarse dentro de las relaciones afectivas y busca brindar herramientas para identificar señales de alerta, fortalecer la autonomía y promover vínculos basados en el respeto y la igualdad.

Cuando el control se disfraza de amor

Uno de los episodios más recientes lleva por título “Cuando el control se disfraza de amor” y analiza cómo determinadas acciones pueden presentarse inicialmente como muestras de cariño, preocupación o protección, pero terminar afectando la libertad y el bienestar emocional.

La propuesta invita a detenerse y preguntarse si determinadas conductas son realmente expresiones de afecto o si detrás de ellas existe una necesidad de controlar a la otra persona.

Las señales de alerta no siempre son evidentes

El podcast también dedica un episodio a las llamadas red flags o señales de alerta.

“Las red flags no siempre gritan” plantea que algunas conductas pueden parecer pequeñas, normales o incluso inofensivas. Sin embargo, con el tiempo pueden formar parte de dinámicas de control y violencia.

La intención es ayudar a identificar esas señales antes de que las situaciones se vuelvan más graves.

¿Quiénes pueden ayudar?

El INAMU también pone el foco en las redes de apoyo.

En el episodio “Las personas que pueden salvar una historia”, se destaca el papel que pueden tener familiares, amistades, personas vecinas y compañeras de trabajo para detectar situaciones de riesgo, brindar acompañamiento y orientar hacia servicios especializados.

La prevención, plantea el contenido, también implica que quienes están alrededor sepan escuchar, acompañar y actuar responsablemente.

Una pregunta dirigida también a los hombres

La serie incluye además “¿Y si la red flag soy yo?”, un episodio que invita a los hombres a revisar sus propias actitudes y comportamientos.

El objetivo es reflexionar sobre aquellas formas de relacionarse que pueden generar violencia, incluso cuando quien las ejerce no las reconoce inicialmente como problemáticas.

Para el INAMU, asumir responsabilidad sobre las propias acciones es parte fundamental de la construcción de relaciones más sanas y respetuosas.

Una conversación que busca prevenir la violencia

El INAMU señala que la prevención de la violencia contra las mujeres requiere la participación de toda la sociedad.

Por ello, MujerES busca llevar al formato digital conversaciones sobre situaciones que forman parte de la vida cotidiana, con información que permita reflexionar, reconocer señales de alerta y promover cambios culturales.

Todos los episodios están disponibles gratuitamente en YouTube y Spotify.

🎧 Escuche los episodios de MujerES y comparta esta información con alguien que pueda necesitarla.

💬 ¿Control o amor?

¿Dónde termina el interés por la pareja y dónde comienza el control?

La pregunta queda abierta para la reflexión: ¿qué conductas cree usted que hemos llegado a normalizar dentro de una relación y que en realidad podrían ser señales de alerta?