¿Su hijo está en noveno? Colegios Humanísticos abren admisión para 2027

Estudiantes de todo el país podrán aspirar a ingresar a décimo año en las sedes de Heredia, Coto, Sarapiquí y Nicoya. La inscripción estará disponible hasta el 18 de setiembre.

SANJOSÉ, Costa Rica. Si su hijo o hija está actualmente en noveno año, esta información le interesa. El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses abrió el proceso de admisión para estudiantes que desean ingresar a décimo año en 2027 y cursar los dos últimos años de secundaria bajo un modelo con enfoque preuniversitario.

Los estudiantes pueden optar por una de las cuatro sedes: Campus Omar Dengo, Campus Coto, Campus Sarapiquí y Campus Nicoya.

La propuesta nació hace 27 años por iniciativa de académicos de la Universidad Nacional (UNA) y busca fortalecer la formación de jóvenes en humanidades, arte y ciencias, acercándolos desde la secundaria a una dinámica de aprendizaje con características universitarias.

¿Qué diferencia a los Colegios Humanísticos?

Además de las materias tradicionales de secundaria, como Matemática, Español, Estudios Sociales, Física, Química y Biología, el plan de estudios incorpora espacios de profundización relacionados con el Centro de Estudios Generales de la UNA.

La investigación, el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación son elementos centrales del modelo educativo.

Los estudiantes también tienen acceso a actividades artísticas, deportivas, intergeneracionales y a la participación en olimpiadas, como parte de una formación que busca desarrollar diferentes habilidades e intereses.

¿Quiénes pueden ingresar?

El proceso está dirigido a estudiantes que actualmente cursan noveno año, tanto de colegios públicos como privados del país.

Según explicó Yanixa Miranda Benavides, directora ejecutiva del Colegio Humanístico Costarricense en Heredia, las personas aspirantes deben cumplir con los requisitos de edad establecidos y contar con un promedio igual o superior a 85 en las materias básicas consideradas para el ingreso.

“Esta propuesta busca ofrecer a estudiantes de décimo y undécimo año una formación que los acerque al humanismo y amplíe su preparación antes de ingresar a la educación superior”, explicó Miranda.

Yanixa Miranda directora Ejecutiva Colegio Humanístico campus Omar Dengo, Heredia.

Atención a la fecha de inscripción

Los interesados deben realizar la preinscripción por medio de los canales oficiales del Colegio Humanístico y presentar la documentación solicitada, incluidas las notas certificadas.

La fecha límite para inscribirse es el 18 de setiembre de 2026.

El Sistema de Colegios Humanísticos cuenta con un régimen, currículo, calendario, normas de admisión y organización propios. El curso lectivo se divide en dos semestres y mantiene una jornada académica intensiva, acorde con su carácter preuniversitario.

La información sobre requisitos, documentación y el proceso de admisión puede consultarse en los canales oficiales del Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses.

¿Qué opina?

¿Considera que un modelo de educación preuniversitaria desde décimo año puede preparar mejor a los jóvenes para la universidad? Lo leemos en los comentarios.