Copa Centroamericana a la vista… y los clubes ticos ya no tienen excusas

• El torneo de la Concacaf arrancará el 28 de julio y Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés están obligados a demostrar que el fútbol costarricense sigue pesando en la región.

José Luis Cojal Estrada / periodicogente@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Copa Centroamericana Concacaf 2026 ya definió sus grupos y, con ello, llegó la hora de la verdad para los representantes nacionales.

Más allá de los discursos optimistas y las conferencias de prensa cargadas de promesas, el torneo pondrá a prueba el verdadero nivel de los clubes costarricenses, que en los últimos años han visto cómo equipos de otras naciones les disputan e incluso les arrebatan el protagonismo regional.

Para muchos aficionados, la deuda sigue pendiente. A excepción del Deportivo Saprissa, que logró alcanzar un tercer lugar en una edición anterior, los resultados recientes han estado lejos de consolidar una superioridad clara del fútbol costarricense en Centroamérica.

Ahora será el turno de Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés, que llegan con la responsabilidad de defender el prestigio de un país que históricamente se ha considerado potencia regional, pero que cada año encuentra rivales más competitivos y menos dispuestos a respetar etiquetas.

La pregunta está sobre la mesa: ¿confirmarán los clubes ticos su jerarquía o volverán a quedarse cortos cuando llegue la hora de competir fuera de nuestras fronteras?

Así quedaron los grupos:

Grupo A:

• Liga Deportiva Alajuelense (CRC)

• Plaza Amador (PANAMÁ)

• Xelajú (GUATEMALA)

• Luis Ángel Firpo (El SALVADOR)

• Diriangén (NICARAGUA)



Grupo B:

• Herediano (CRC)

• Antigua (GUATEMALA)

• Maratón (HONDURAS)

• Real Estelí (NICARAGUA)

• Alianza FC (EL SALVADOR)



Grupo C:

• Saprissa (CRC)

• Olimpia (HONDURAS)

• Deportivo Mixco (GUATEMALA)

• Alianza FC (PANAMÁ)

• Umecit FC (PANAMÁ)



La competencia arrancará el próximo 28 de julio y cada grupo estará conformado por cinco equipos cada uno, en busca de avanzar a las fases finales que finalizará el 2 y 6 de diciembre.

Inicio de la Concacaf

Ya se establecieron los grupos del torneo regional que comenzará el 28 de julio, la programación de la primera fase de la se dio a conocer la Concacaf

– Fase de grupos – Semana 1: 28-30 de julio

– Fase de grupos – Semana 2: 4-6 de agosto

– Fase de grupos – Semana 3: 11-13 de agosto

– Fase de grupos – Semana 4: 18-20 de agosto

– Fase de grupos – Semana 5: 25-27 de agosto.

– Cuartos de Final: 8-10 de setiembre y 15-17 de setiembre.

– Semifinales y Play-In: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre.

– Finales: 2 y 6 de diciembre.

Los semifinalistas y los dos ganadores del play-in (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los octavos de final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.

La Copa Centroamericana no entiende de historia ni de camisetas. Los títulos nacionales sirven para celebrar en casa; en la cancha internacional, lo único que vale son los resultados. Y para los equipos costarricenses, esta edición representa una oportunidad para callar críticas o darles aún más argumentos a quienes cuestionan el nivel actual de nuestro fútbol.