SOFÍA cALDERÓN SUMA IMPORTANTE RESPALDO PARA LA TEMPORADA 2026

• La joven costarricense refuerza su proyección internacional con el respaldo de Awesome Race Wear en una temporada donde compite en kartismo y automovilismo nacional.

María José Cubero / mariajosecubero@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La piloto costarricense Sofía Calderón, una de las jóvenes promesas del automovilismo nacional, anunció su alianza con la marca especializada Awesome Race Wear, que la acompañará como patrocinador durante la temporada 2026.

Calderón, de tan solo 13 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras emergentes del kartismo regional, con múltiples títulos en categorías Mini Rok, además de campeonatos a nivel centroamericano y latinoamericano. La piloto costarricense fue reconocida a nivel internacional al recibir el FIA Americas Award 2025, galardón que destaca su desarrollo deportivo y resultados competitivos en el deporte motor. Asimismo, obtuvo el primer lugar del Campeonato National Series Skapa de kartismo panameño con el equipo Panamá Karting, además de alcanzar el tercer puesto en el Centroamérica ASN Series, reafirmando su proyección internacional. Actualmente, forma parte del equipo FMV Racing en kartismo, uno de los más destacados de la región, mientras que en automovilismo continúa su desarrollo junto al equipo Apex 70.

La alianza con Awesome Race Wear representa un paso importante en su desarrollo deportivo, al contar con el respaldo de una marca especializada en indumentaria técnica personalizada para kartismo, diseñada para ofrecer comodidad, ajuste y resistencia en competencia. Sus trajes sublimados están confeccionados con materiales de poliéster 100% resistentes a la abrasión, con forro interno que absorbe la humedad, lo que permite mantener al piloto fresco y cómodo durante la carrera.

Además, estos trajes destacan por su confección a la medida, múltiples opciones de diseño y color, así como la integración de logos de patrocinadores mediante sublimación, convirtiéndose en una solución funcional y estética para pilotos en formación y alto rendimiento. En su uniforme, Calderón también cuenta con el respaldo de la marca iCEE, que se suma a su crecimiento dentro del deporte motor.

Durante la temporada 2026, Sofía continuará compitiendo en kartismo y en el Campeonato Nacional de Automovilismo, reforzando su preparación y acumulando experiencia en escenarios cada vez más competitivos. Precisamente, este fin de semana enfrentará una nueva fecha del campeonato nacional de kartismo, donde buscará mantenerse como una de las protagonistas en pista.

“Estoy muy agradecida con Awesome Race Wear por confiar en mi carrera. Este apoyo es muy importante para seguir creciendo como piloto y representar de la mejor manera a Costa Rica”, expresó Calderón.

Por su parte, José Rodríguez, representante de Awesome Race Wear, destacó: “Sofía es un talento excepcional, con una disciplina y proyección que van más allá de su edad. En Awesome Race Wear creemos en apoyar a pilotos que no solo tienen resultados, sino también una mentalidad competitiva y un futuro prometedor. Estamos muy orgullosos de acompañarla en esta temporada 2026”.

Con esta alianza, Sofía Calderón fortalece su camino en el deporte motor, con el objetivo de seguir sumando logros y consolidar su presencia en competencias internacionales.