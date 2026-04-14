Inscripciones abiertas para el UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica 2026

• La competencia se disputará el 7 de junio sobre la ruta Jacó–Quepos–Jacó y clasificará al 25% de cada categoría al Mundial UCI en Niseko.

• Las inscripciones ya están abiertas en crc-506.com para una de las pruebas de ciclismo de ruta más importantes del calendario nacional.

María José Cubero / macrcomunicacion.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. Las inscripciones para el UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica 2026 ya están abiertas en el sitio oficial www.crc-506.com, de cara a una nueva edición de una de las competencias de ciclismo de ruta más importantes del país, que se disputará el próximo domingo 7 de junio de 2026.

La prueba llevará nuevamente a los participantes por la ruta Jacó – Quepos – Jacó, un recorrido que destaca tanto por su belleza escénica como por el reto deportivo que representa para ciclistas nacionales e internacionales.

La competencia forma parte del calendario de la Unión Ciclista International (UCI) y cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo. Además, se desarrolla bajo el capítulo de “Ciclismo para Todos” de la UCI Gran Fondo World Series, consolidándose como un evento de alto nivel en la región.

La edición 2026 contará con dos distancias oficiales:

Gran Fondo: 141.4 kilómetros

Medio Fondo: 69.8 kilómetros

La prueba clasificará al 25% de los mejores ciclistas de cada categoría por edad al Campeonato Mundial de Ruta UCI Gran Fondo, que se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026 en Niseko, Japón.

El plan logístico contempla salidas diferenciadas para garantizar una experiencia segura y ordenada:

Gran Fondo: salida a las 6:00 a.m. desde el Centro Cívico por la Paz, Garabito (neutralizada durante los primeros 2 km sobre Ruta 34).

Medio Fondo: salida a las 7:30 a.m. desde el Parque de Quepos, sobre Ruta 34.

Ambas distancias tendrán meta en el Centro Cívico por la Paz, Garabito.

En su cuarta edición, el UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica 2026 promete reunir a pedalistas de distintas edades y niveles en una experiencia que combina exigencia física, organización de primer nivel y la posibilidad de competir bajo estándares internacionales.