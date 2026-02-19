La Copa Parque Diversiones III Edición se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en Parque Diversiones

El evento promueve el deporte, la diversión y el desarrollo integral en la niñez

La actividad es familiar y contará con activaciones, premios y acceso a atracciones del parque

Adriana Hernández, aghernandezv@gmail.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Copa Parque Diversiones III Edición llega en el mes de marzo como un evento ya consolidado y con sello único, dirigido a niños y niñas de 2 a 6 años, quienes participarán en una divertida competencia de bicicletas strider, en un entorno seguro, familiar y lleno de experiencias inolvidables.

La actividad se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo, en las instalaciones de Parque Diversiones, teniendo como punto de encuentro Pueblo Antiguo, un espacio ideal para el disfrute de toda la familia por su ambiente acogedor y pintoresco.

Más que una competencia, los eventos strider tienen como objetivo principal fomentar el deporte en la niñez costarricense, priorizando la diversión, el desarrollo integral y el disfrute en comunidad. A través de estas experiencias se estimulan habilidades físicas, emocionales y sociales, fortaleciendo la confianza, la autonomía y los hábitos saludables desde la primera infancia.

La Copa Parque Diversiones III Edición está dirigida a toda la familia, especialmente a los pequeños ciclistas de Costa Rica que disfrutan los retos y las aventuras. Para participar, los niños deben contar con una bicicleta Strider 12” o 14x, casco en buen estado y completar el proceso de inscripción.

Además de la competencia, el evento contará con activaciones de los patrocinadores y, una vez finalizadas las carreras, los niños y niñas podrán disfrutar de las atracciones de Parque Diversiones, haciendo de la jornada una experiencia completa.

El costo de inscripción inicia en ₡21.900, según el paquete seleccionado, e incluye medalla para todos los participantes, tote bag con regalías, seguro, placa de competencia, trofeo para los tres primeros lugares y otros beneficios.

Como parte de esta tercera edición, el evento contará con un componente internacional, con la participación de una delegación proveniente de República Dominicana, fortaleciendo el intercambio deportivo y cultural.

“Llegó nuestro tercer año con un evento ya consolidado, que las familias aman y nosotros también. Siempre lo decimos y lo repetimos: es un sueño hecho realidad. Junto a Parque Diversiones brindamos a los niños y niñas una experiencia única en Costa Rica, donde pueden disfrutar de la competencia strider y de las atracciones del parque el mismo día”, señaló Andrea Valverde Gómez, directora comercial de Life on Wheels Centroamérica y Caribe, organizador del evento.

La Copa Parque Diversiones III Edición reafirma su compromiso con el desarrollo del ciclismo infantil y la creación de espacios seguros y significativos para que los niños crezcan más sanos, seguros y felices.