COSEVI CONMEMORA LA ANEXIÓN DEL PARTIDO DE NICOYA CON UN LLAMADO A PROTEGER LA VIDA EN LAS CARRETERAS DE GUANACASTE

La institución reconoce el legado histórico del pueblo guanacasteco e invita a conmemorar esta fecha fortaleciendo la cultura del autocuidado y la responsabilidad en las vías.

En el marco del 25 de julio, el Consejo de Seguridad Vial reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones públicas, gobiernos locales, empresa privada y ciudadanía para reducir la mortalidad por siniestros viales, especialmente entre los usuarios más vulnerables.

En el marco de la conmemoración del 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) se une a la celebración nacional con profundo orgullo y reconocimiento al pueblo guanacasteco, cuyo legado histórico, cultural y social ha contribuido de manera significativa a la construcción de la identidad costarricense. La decisión libre y soberana de incorporarse a Costa Rica, bajo el histórico lema “De la Patria por nuestra voluntad”, continúa siendo un símbolo de unión, paz y compromiso con el desarrollo del país.

Esta fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre uno de los mayores desafíos que enfrenta la provincia en la actualidad: la protección de la vida en las vías públicas.

Nicoya continúa figurando entre los cantones con mayor incidencia de mortalidad por siniestros viales en el país, mientras que Guanacaste mantiene una realidad que demanda la participación activa de las instituciones públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención y construir una movilidad cada vez más segura.

Las personas motociclistas, peatones y ciclistas siguen formando parte de los grupos más vulnerables en las carreteras y calles de la provincia, lo que hace indispensable promover una cultura de respeto, responsabilidad y autocuidado, así como continuar impulsando infraestructura segura, educación vial y una fiscalización efectiva.

Lic. Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial.

El director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, Lic. Jeffrey Cervantes, extendió una felicitación a todas las familias guanacastecas en esta fecha tan significativa.

“En nombre del Consejo de Seguridad Vial felicito a todas las mujeres y hombres de Guanacaste que hoy celebran con orgullo una de las fechas más importantes de nuestra historia. La Anexión del Partido de Nicoya representa valores que siguen vigentes: unidad, solidaridad y compromiso con el bienestar común. Precisamente esos valores deben inspirarnos para proteger lo más valioso que tenemos: la vida.”

El jerarca señaló que el crecimiento económico, turístico y comercial que experimenta Guanacaste exige redoblar los esfuerzos para reducir la mortalidad en carretera.

“La seguridad vial no depende únicamente de una institución. Requiere un trabajo articulado entre el Estado, las municipalidades, la empresa privada, las organizaciones comunales y cada persona usuaria de las vías. Solo mediante ese esfuerzo conjunto podremos disminuir la cantidad de familias que cada año sufren la pérdida de un ser querido como consecuencia de un siniestro vial.”

Asimismo, hizo un llamado a quienes se desplazarán durante las celebraciones de la Anexión para que adopten conductas responsables al volante y al utilizar cualquier medio de transporte.

“Respetar los límites de velocidad, utilizar correctamente el casco de seguridad, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, usar el cinturón de seguridad y mantener una actitud de respeto hacia peatones y ciclistas son decisiones que salvan vidas. Cada viaje debe terminar con un regreso seguro a casa.”

El Consejo de Seguridad Vial reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones de educación, prevención y articulación interinstitucional que permitan reducir los siniestros viales, especialmente en aquellas comunidades donde los indicadores de mortalidad representan un mayor desafío.

“A quienes durante estos días recorrerán las carreteras para disfrutar de las celebraciones del 25 de julio, les hago un llamado a tomar decisiones responsables. Evitemos conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier