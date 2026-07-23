ICE autoriza conexión de nueva planta solar de 20 megavatios a red eléctrica nacional en Nandayure

• Proyecto Solar Los Tecales fue desarrollado por Solar Generation Sur S.A.

• Fortalece diversidad de matriz eléctrica nacional ante variabilidad climática.

GUANACASTE, Costa Rica. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició las maniobras de conexión de la nueva Planta Solar Fotovoltaica Los Tecales al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La infraestructura se ubica en el cantón de Nandayure, provincia de Guanacaste.

Los Tecales pertenece a Solar Generation Sur S.A., fue desarrollada bajo la Ley N.º 7200 y cuenta con una capacidad instalada de 20 megavatios (MW).

Durante esta etapa, el Instituto ejecuta pruebas para verificar el desempeño de los equipos y su correcta integración al SEN, conforme a los estándares técnicos establecidos. Una vez concluido este proceso, se dará paso al inicio de su operación comercial.

• Instituto ejecuta pruebas para verificar desempeño de equipos y correcta integración.

Esta nueva planta forma parte de cinco proyectos solares privados adjudicados por el ICE en 2024, que juntos suman 86 MW de generación con este recurso renovable. Por otra parte, el Instituto adjudicó –también en 2024– un bloque de proyectos eólicos, actualmente en desarrollo. La entrada en operación de estas plantas continuará durante 2026 y se extenderá durante 2027.

“Los Tecales es un hito para el desarrollo de la generación solar y renovable del país. Su entrada en operación es esencial para atender el crecimiento de la demanda eléctrica nacional, en medio de la coyuntura actual de El Niño. Son 20 megavatios que no teníamos durante el fenómeno de 2024, y que ahora aportarán energía de un recurso en crecimiento”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Con la incorporación de estas plantas, tanto desarrollos privados como del ICE, Costa Rica fortalece su capacidad para garantizar el abastecimiento de electricidad a hogares, comercios, instituciones e industrias.