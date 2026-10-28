COSTA RICA DESTACA EN WORLDSKILLS SHANGHÁI 2026 Y BUSCA ELEVAR LA FORMACIÓN TÉCNICA DEL INA

• La delegación costarricense alcanzó hasta 703 puntos en una de las competencias de habilidades técnicas más exigentes del mundo. Los aprendizajes obtenidos en China servirán para fortalecer la capacitación del INA y preparar al país para ser sede de WorldSkills Américas en 2027.

SAN JOSÉ. Costa Rica.Los representantes del país regresaron de Shanghái, China, con resultados que abren nuevas oportunidades para la formación técnica nacional. Las 11 personas competidoras que representaron al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en WorldSkills Internacional 2026 alcanzaron puntuaciones de entre 622 y 703 puntos, en una competencia que reúne a representantes de sistemas de formación técnica de distintos países.

Más allá de los resultados obtenidos durante los cuatro días de competición, la experiencia internacional permitirá al INA identificar buenas prácticas, actualizar metodologías de enseñanza y fortalecer sus servicios de capacitación y formación profesional.

Como reconocimiento al desempeño de la delegación, la presidenta de la República, Laura Fernández, invitó a sus integrantes a participar en la conferencia de prensa del Gobierno el pasado 21 de octubre, donde compartieron los resultados y las experiencias vividas en Shanghái.

Los resultados internacionales que pueden transformar la capacitación en Costa Rica

La delegación nacional compitió en 11 áreas técnicas: tecnologías web, tecnología del automóvil, tecnología de la moda, administración de sistemas de redes de tecnologías de la información, soluciones de software para empresas, tecnología del mueble, servicio de restaurante, refrigeración y aire acondicionado, soldadura, cocina y fresado CNC.

En WorldSkills, alcanzar los 700 puntos representa un referente de excelencia en las habilidades evaluadas. Costa Rica logró una puntuación máxima de 703 puntos y consiguió que el 100 % de sus competidores superara los 600 puntos. Además, tres participantes alcanzaron 680 puntos o más y el país obtuvo una Medalla de Excelencia.

Estos resultados reflejan el avance de la representación costarricense en una plataforma internacional donde se comparan destrezas técnicas con estándares vinculados a las necesidades de la industria.

La presidenta de la República, Laura Fernández, invitó a sus integrantes a participar en la conferencia de prensa, donde compartieron los resultados y las experiencias vividas en Shanghái.

El aprendizaje de Shanghái llegará a las aulas del INA

El presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo, destacó que los conocimientos adquiridos durante la competición serán aprovechados para fortalecer los programas de formación profesional.

Según explicó, la experiencia permitirá identificar oportunidades de mejora en las metodologías, el equipamiento y los ambientes de aprendizaje de la institución.

Los conocimientos obtenidos también podrán compartirse con docentes, personal técnico y equipos especializados, con el propósito de actualizar los procesos de enseñanza y evaluación, así como enriquecer los contenidos de los programas de capacitación.

Durante WorldSkills Shanghái 2026, especialistas, instituciones educativas y representantes de la industria internacional revisaron y actualizaron estándares ocupacionales de las distintas habilidades. Este intercambio constituye una oportunidad para que el INA contraste sus procesos con referentes internacionales.

Skills Costa Rica crece y se prepara para un nuevo desafío

La participación en Shanghái también evidencia el crecimiento del Modelo Skills Costa Rica. La representación nacional pasó de competir en nueve habilidades en Lyon 2024 a hacerlo en 11 en Shanghái 2026, un incremento del 22,2 %.

El desempeño también mostró avances: el puntaje promedio subió de 644,1 a 660,9 puntos; la puntuación mínima pasó de 608 a 622; y la máxima aumentó de 670 a 703 puntos.

El siguiente gran reto será la organización de WorldSkills Américas, prevista para octubre de 2027 en Costa Rica. La experiencia acumulada en Shanghái servirá como referencia para preparar esta competencia y fortalecer las capacidades nacionales en formación técnica.

Así, los resultados de las 11 personas competidoras trascienden el ámbito individual y representan una oportunidad para impulsar la actualización profesional, elevar la calidad de la capacitación y acercar la formación técnica costarricense a las exigencias internacionales.