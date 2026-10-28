COSTA RICA TENDRÁ MÁS VUELOS A ALEMANIA: LUFTHANSA AUMENTA FRECUENCIAS E INCORPORA NUEVAS CABINAS

• La aerolínea operará cinco vuelos semanales entre San José y Frankfurt durante el invierno 2026/2027. La nueva experiencia Allegris ofrece mejoras de comodidad y opciones de viaje para los pasajeros.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Nuestro país fortalece su conexión aérea con Europa. Lufthansa anunció el aumento a cinco vuelos semanales en la ruta entre San José y Frankfurt para la temporada de invierno 2026/2027, además de incorporar su nueva experiencia de viaje, Lufthansa Allegris.

La novedad llegó a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner con un diseño especial por el centenario de la compañía, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Nuevas opciones para viajar

Allegris introduce una nueva generación de cabinas en Business Class, Premium Economy y Economy, con mejoras en comodidad y alternativas para personalizar la experiencia a bordo.

En Business Class, los pasajeros pueden elegir entre cinco tipos de asientos, incluidas suites con mayor privacidad y camas de hasta 2,20 metros. Las otras categorías también incorporan elementos orientados a mejorar la comodidad durante los vuelos de larga distancia.

La experiencia se complementa con FOX, el nuevo concepto de servicio de Lufthansa, que incorpora opciones gastronómicas y cambios en la atención a bordo.

Alejandro Arias, director de Ventas de Lufthansa Group para México y Centroamérica, afirmó que la incorporación de Allegris y el aumento de frecuencias reflejan la confianza de la aerolínea en el mercado costarricense.

Alemania, un mercado importante para el turismo

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Marcos V. Borges, destacó que el aumento de vuelos fortalece la conectividad con Europa y abre oportunidades para atraer más visitantes.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que el paso a cinco frecuencias semanales refuerza el papel del Aeropuerto Juan Santamaría como conexión entre Costa Rica y Europa.

El embajador de Alemania en Costa Rica, Daniel Kriener, también resaltó que los vuelos adicionales contribuyen a estrechar los vínculos turísticos y económicos entre ambos países.

Según datos del ICT, entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al país 54.794 viajeros alemanes, un crecimiento del 8,1 % en ese mercado.

¿Qué días operarán los vuelos?

Durante la temporada de invierno 2026/2027, los vuelos LH518 y LH519 operarán los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. El vuelo desde Frankfurt llegará a San José a las 19:15, mientras que el regreso partirá a las 21:00. Los horarios corresponden a la hora local y están sujetos a cambios.

Con más frecuencias y nuevas opciones de comodidad a bordo, Lufthansa refuerza su conexión con Costa Rica y facilita los viajes hacia Alemania y otros destinos internacionales.