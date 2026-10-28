COSTA RICA TENDRÁ MÁS VUELOS A ALEMANIA: LUFTHANSA AUMENTA FRECUENCIAS E INCORPORA NUEVAS CABINAS

• La aerolínea operará cinco vuelos semanales entre San José y Frankfurt durante el invierno 2026/2027. La nueva experiencia Allegris ofrece mejoras de comodidad y opciones de viaje para los pasajeros.
SAN JOSÉ, Costa Rica. Nuestro país fortalece su conexión aérea con Europa. Lufthansa anunció el aumento a cinco vuelos semanales en la ruta entre San José y Frankfurt para la temporada de invierno 2026/2027, además de incorporar su nueva experiencia de viaje, Lufthansa Allegris.
La novedad llegó a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner con un diseño especial por el centenario de la compañía, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
- Nuevas opciones para viajar
Allegris introduce una nueva generación de cabinas en Business Class, Premium Economy y Economy, con mejoras en comodidad y alternativas para personalizar la experiencia a bordo.
En Business Class, los pasajeros pueden elegir entre cinco tipos de asientos, incluidas suites con mayor privacidad y camas de hasta 2,20 metros. Las otras categorías también incorporan elementos orientados a mejorar la comodidad durante los vuelos de larga distancia.
La experiencia se complementa con FOX, el nuevo concepto de servicio de Lufthansa, que incorpora opciones gastronómicas y cambios en la atención a bordo.
Alejandro Arias, director de Ventas de Lufthansa Group para México y Centroamérica, afirmó que la incorporación de Allegris y el aumento de frecuencias reflejan la confianza de la aerolínea en el mercado costarricense.
- Alemania, un mercado importante para el turismo
El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Marcos V. Borges, destacó que el aumento de vuelos fortalece la conectividad con Europa y abre oportunidades para atraer más visitantes.
Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que el paso a cinco frecuencias semanales refuerza el papel del Aeropuerto Juan Santamaría como conexión entre Costa Rica y Europa.
El embajador de Alemania en Costa Rica, Daniel Kriener, también resaltó que los vuelos adicionales contribuyen a estrechar los vínculos turísticos y económicos entre ambos países.
Según datos del ICT, entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al país 54.794 viajeros alemanes, un crecimiento del 8,1 % en ese mercado.
- ¿Qué días operarán los vuelos?
Durante la temporada de invierno 2026/2027, los vuelos LH518 y LH519 operarán los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. El vuelo desde Frankfurt llegará a San José a las 19:15, mientras que el regreso partirá a las 21:00. Los horarios corresponden a la hora local y están sujetos a cambios.
Con más frecuencias y nuevas opciones de comodidad a bordo, Lufthansa refuerza su conexión con Costa Rica y facilita los viajes hacia Alemania y otros destinos internacionales.