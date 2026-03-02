COSTA RICA PRODUJO 98,6% DE SU ELECTRICIDAD CON FUENTES RENOVABLES EN 2025

• Correcta administración y operación de recursos limpios garantiza tarifas estables.

• Sistema Eléctrico Nacional sumará 600 megavatios de plantas nuevas a 2030.

• País ratifica liderazgo en generación de energía sostenible.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En nuestro país se produjo 98,6% de su electricidad con cinco fuentes renovables –agua, geotermia, viento, biomasa y sol– durante 2025. Los datos fueron presentados por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una vez verificados por la empresa LSQA.

“La correcta administración y operación de los recursos limpios que nos ofrece el ambiente garantiza tarifas estables para todos los sectores de consumo de nuestro país. El porcentaje también confirma la solidez del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el compromiso del ICE con una matriz basada en fuentes sostenibles. Ante los retos climáticos y operativos, Costa Rica se consolida como un referente en generación renovable”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

A 2030, Costa Rica fortalecerá su capacidad instalada de energía renovable con la incorporación de nuevos centros de producción que suman cerca de 600 megavatios (MW). El desarrollo de estas nuevas plantas geotérmicas, solares y eólicas estará a cargo del ICE, así como de generadores privados.

“Los proyectos nuevos permitirán reforzar la seguridad energética del país y potenciar aún más la diversificación de la matriz eléctrica, para responder al crecimiento de la demanda y adaptarnos con mayor eficiencia a la variabilidad climática”, agregó Verny Rojas, gerente de Electricidad del Instituto.

Al porcentaje de generación renovable –que incluye las exportaciones al istmo–, se suma que la atención de la demanda interna alcanzó 97,3% con recursos limpios.

El detalle completo de los resultados de generación eléctrica nacional está disponible en el Informe de atención de la demanda y producción de electricidad con fuentes renovables 2025, publicado en el sitio web de la DOCSE.