COSTA RICA SE PREPARA PARA UNA GRAN FIESTA! 22.000 ESTUDIANTES LLEVARÁN LA LLAMA DE LA INDEPENDENCIA POR 378 KILÓMETROS

Antorcha De La Independencia

*¿Ya siente ese orgullo cuando escucha “¡Viva Costa Rica!”? *

SAN JOSÉ, Costa, Rica. Costa Rica se prepara para celebrar sus 205 años de Independencia y este año el despliegue será enorme: aproximadamente 3.000 oficiales, más de 22.000 estudiantes y una ruta de 378 kilómetros acompañarán las actividades patrias.

La Antorcha de la Independencia saldrá de Peñas Blancas y recorrerá el país rumbo a Cartago entre el 13 y el 14 de setiembre, pasando por diferentes comunidades y llevando consigo una de las tradiciones más queridas por los costarricenses.

El momento culminante será el 14 de setiembre a las 8:00 p. m., cuando la Antorcha llegue a las Ruinas de Cartago.

Pero este año hay algo más: quienes quieran seguir el recorrido podrán consultar la ubicación de la Antorcha en tiempo real mediante la plataforma virtual habilitada por el MEP.

Este 2026, Costa Rica vuelve a demostrar que la Independencia no solo se recuerda: *se vive, se celebra y se lleva en el corazón. *

La seguridad también estará reforzada. Cerca de 3.000 oficiales apoyarán las diferentes actividades, mientras que Tránsito, Bomberos, Cruz Roja, municipalidades y otras instituciones trabajarán para que las celebraciones se desarrollen de manera segura.

Bomberos recomienda utilizar luces LED en lugar de candelas durante los desfiles de faroles.

Tránsito pide utilizar ropa reflectante y recuerda que los menores deben participar siempre acompañados por un adulto responsable.

La Cruz Roja tendrá un operativo nacional con más de 100 cruzrojistas.

Y en Cartago, más de 500 estudiantes participarán en el recibimiento de la Antorcha.

Una llama, miles de estudiantes y millones de corazones unidos por una misma historia.

Este 2026, Costa Rica vuelve a demostrar que la Independencia no solo se recuerda: *se vive, se celebra y se lleva en el corazón. *

👇 AHORA QUEREMOS SABER DE USTED:

¿Cuál tradición de las Fiestas Patrias le emociona más?

🔥 La Antorcha

🏮 Los faroles

🥁 Las bandas

🇨🇷 Los desfiles

¡Comente con su opción y comparta esta noticia con ese familiar que nunca se pierde las Fiestas Patrias!