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CURSOS DE AGECO: VIVENCIAS QUE ENRIQUECEN, CONOCIMIENTOS PARA EMPODERAR VIDAS

ByRedaccion Periodico Gente

Ago 2, 2026

La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto.

 Dylana Segura Mora / coordinadora Unidad de Comunicación

SAN JOSÉ, Costa Rica. Para continuar desarrollando su crecimiento personal, ¿le gustaría aprender cosas nuevas y vivir experiencias diferentes? Los cursos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) permiten a las personas mayores disfrutar de una vida más plena mientras descubren nuevas habilidades, aprenden y comparten.

 Los cursos se enmarcan en cinco grandes enfoques: actividades físicas, actividades artísticas, aprendizaje de idiomas, salud integral y tecnologías. La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto. Quienes deseen matricularse pueden hacerlo en la modalidad en línea siguiendo el tutorial en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=irAwvIuv8yg

 También la inscripción se puede realizar de manera presencial en las oficinas de AGECO ubicadas en: San José, Liberia y Alajuela.

 Los cursos darán inicio en la semana del 17 de agosto al 21 de agosto. Las lecciones finalizarán en la semana del 28 de setiembre al 2 de octubre 2026. En esta ocasión en la sede de San José, hay dos cursos nuevos: radioteatro y taller de canto.

 Además, se cuenta con la matrícula mensual de piscina, con una amplia variedad de opciones, tales como hidroquinesia y gimnasia en el agua, que pueden potenciar la salud y bienestar. Estos cursos se imparten en la sede de San José y pueden inscribirse personas desde los 13 años en adelante.

  • Para aprender y desarrollar nuevas habilidades:

  Cursos disponibles en la sede de AGECO en San José:

  • Computación básica
  • Word
  • Internet
  • Edición de Video en CapCut
  • Introducción a la inteligencia artificial
  • Fotografía con Teléfono
  • Manejo del teléfono inteligente (en varios niveles)
  • Francés (en varios niveles)
  • Inglés (en varios niveles)
  • Musicoterapia
  • Neurodiversión
  • Memoria y bienestar
  • Gimnasia mental (en varios niveles)
  • Cultivo de terrarios
  • Cultivo y Medicina Natural
  • Taller de Canto
  • Radioteatro
  • Guitarra (en varios niveles)
  • Pintura acrílica (en varios niveles)
  • Pintura en acuarela (en varios niveles)
  • Cardio baile
  • Ejercicios bailables y fortalecimiento
  • Ejercicios bailables
  • Ejercicios de bajo impacto
  • Ejercicios para la mejora del equilibrio
  • Baile popular (en varios niveles)
  • Pilates (en varios niveles)
  • Taichí (en varios niveles)
  • Yoga (en varios niveles)

 Cursos disponibles en la oficina AGECO de Alajuela:

  • Ejercicios bailables
  • Ejercicios para Glúteos, Abdomen y Piernas
  • Ejercicios bajo impacto
  • Inglés (varios niveles)
  • Bordado multinivel
  • Ejercicios bajo impacto
  • Ejercicios mejora del equilibrio
  • Taichí (en varios niveles)
  • Ejercicios y juegos tradicionales
  • Manejo del teléfono inteligente Android (en varios niveles)
  • Computación básica
  • Proyectos Inteligencia Artificial
  • Macramé multinivel
  • Gimnasia mental (varios niveles)
  • Neurodiversión
  • Pintura en tela multinivel
  • Bordado multinivel
  • Pintura y dibujo multinivel

 Cursos disponibles en la oficina AGECO de Liberia:

  • Pilates (en varios niveles)
  • Pintura decorativa
  • Taller de bordado
  • Ejercicios bailables
  • Ejercicios para la mejora del equilibrio
  • Baile popular ritmos latinos

 Cursos virtuales para personas mayores:

  • Diseño Gráfico en Canva
  • Introducción a la inteligencia artificial
  • Inglés (en varios niveles)
  • Taichí (en varios niveles)
  • Yoga en silla

 Cursos virtuales gratuitos exclusivos para personas adultas mayores (65 años o más):

  • Musicoterapia
  • Neurodiversión
  • Mentes en acción
  • Gimnasia mental
  • Cultivo de terrarios
  • Guitarra (en varios niveles)
  • Pintura acuarela
  • Taller de Pintura Acrílica
  • Ejercicios bailables en casa
  • Ejercicios de bajo impacto
  • Ejercicios para la mejora del equilibrio
  • Ejercicios funcionales en casa    

 Contactos para obtener más información:

  • Teléfonos: 2542-4500 / 2542-4541 / 2542-4542
  • Correo: cursos@ageco.org
  • WhatsApp institucional: 2542-4501 / 8710-8006
  • Consulta de horarios, descripción y requisitos de cursos en el siguiente enlace: https://linktr.ee/agecocr

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