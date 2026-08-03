CURSOS DE AGECO: VIVENCIAS QUE ENRIQUECEN, CONOCIMIENTOS PARA EMPODERAR VIDAS

• La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto.

Dylana Segura Mora / coordinadora Unidad de Comunicación

SAN JOSÉ, Costa Rica. Para continuar desarrollando su crecimiento personal, ¿le gustaría aprender cosas nuevas y vivir experiencias diferentes? Los cursos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) permiten a las personas mayores disfrutar de una vida más plena mientras descubren nuevas habilidades, aprenden y comparten.

Los cursos se enmarcan en cinco grandes enfoques: actividades físicas, actividades artísticas, aprendizaje de idiomas, salud integral y tecnologías. La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto. Quienes deseen matricularse pueden hacerlo en la modalidad en línea siguiendo el tutorial en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=irAwvIuv8yg

También la inscripción se puede realizar de manera presencial en las oficinas de AGECO ubicadas en: San José, Liberia y Alajuela.

Los cursos darán inicio en la semana del 17 de agosto al 21 de agosto. Las lecciones finalizarán en la semana del 28 de setiembre al 2 de octubre 2026. En esta ocasión en la sede de San José, hay dos cursos nuevos: radioteatro y taller de canto.

Además, se cuenta con la matrícula mensual de piscina, con una amplia variedad de opciones, tales como hidroquinesia y gimnasia en el agua, que pueden potenciar la salud y bienestar. Estos cursos se imparten en la sede de San José y pueden inscribirse personas desde los 13 años en adelante.

Para aprender y desarrollar nuevas habilidades:

Cursos disponibles en la sede de AGECO en San José:

Computación básica

Word

Internet

Edición de Video en CapCut

Introducción a la inteligencia artificial

Fotografía con Teléfono

Manejo del teléfono inteligente (en varios niveles)

Francés (en varios niveles)

Inglés (en varios niveles)

Musicoterapia

Neurodiversión

Memoria y bienestar

Gimnasia mental (en varios niveles)

Cultivo de terrarios

Cultivo y Medicina Natural

Taller de Canto

Radioteatro

Guitarra (en varios niveles)

Pintura acrílica (en varios niveles)

Pintura en acuarela (en varios niveles)

Cardio baile

Ejercicios bailables y fortalecimiento

Ejercicios bailables

Ejercicios de bajo impacto

Ejercicios para la mejora del equilibrio

Baile popular (en varios niveles)

Pilates (en varios niveles)

Taichí (en varios niveles)

Yoga (en varios niveles)

Cursos disponibles en la oficina AGECO de Alajuela:

Ejercicios bailables

Ejercicios para Glúteos, Abdomen y Piernas

Ejercicios bajo impacto

Inglés (varios niveles)

Bordado multinivel

Ejercicios bajo impacto

Ejercicios mejora del equilibrio

Taichí (en varios niveles)

Ejercicios y juegos tradicionales

Manejo del teléfono inteligente Android (en varios niveles)

Computación básica

Proyectos Inteligencia Artificial

Macramé multinivel

Gimnasia mental (varios niveles)

Neurodiversión

Pintura en tela multinivel

Bordado multinivel

Pintura y dibujo multinivel

Cursos disponibles en la oficina AGECO de Liberia:

Pilates (en varios niveles)

Pintura decorativa

Taller de bordado

Ejercicios bailables

Ejercicios para la mejora del equilibrio

Baile popular ritmos latinos

Cursos virtuales para personas mayores:

Diseño Gráfico en Canva

Introducción a la inteligencia artificial

Inglés (en varios niveles)

Taichí (en varios niveles)

Yoga en silla

Cursos virtuales gratuitos exclusivos para personas adultas mayores (65 años o más):

Musicoterapia

Neurodiversión

Mentes en acción

Gimnasia mental

Cultivo de terrarios

Guitarra (en varios niveles)

Pintura acuarela

Taller de Pintura Acrílica

Ejercicios bailables en casa

Ejercicios de bajo impacto

Ejercicios para la mejora del equilibrio

Ejercicios funcionales en casa

Contactos para obtener más información:

Teléfonos: 2542-4500 / 2542-4541 / 2542-4542

Correo: cursos@ageco.org

WhatsApp institucional: 2542-4501 / 8710-8006

Consulta de horarios, descripción y requisitos de cursos en el siguiente enlace: https://linktr.ee/agecocr