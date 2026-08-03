CURSOS DE AGECO: VIVENCIAS QUE ENRIQUECEN, CONOCIMIENTOS PARA EMPODERAR VIDAS

• La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto.
Dylana Segura Mora / coordinadora Unidad de Comunicación
SAN JOSÉ, Costa Rica. Para continuar desarrollando su crecimiento personal, ¿le gustaría aprender cosas nuevas y vivir experiencias diferentes? Los cursos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) permiten a las personas mayores disfrutar de una vida más plena mientras descubren nuevas habilidades, aprenden y comparten.
Los cursos se enmarcan en cinco grandes enfoques: actividades físicas, actividades artísticas, aprendizaje de idiomas, salud integral y tecnologías. La matrícula ordinaria del cuarto período 2026 inicia este 3 de agosto y estará vigente hasta el 14 de agosto. Quienes deseen matricularse pueden hacerlo en la modalidad en línea siguiendo el tutorial en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=irAwvIuv8yg
También la inscripción se puede realizar de manera presencial en las oficinas de AGECO ubicadas en: San José, Liberia y Alajuela.
Los cursos darán inicio en la semana del 17 de agosto al 21 de agosto. Las lecciones finalizarán en la semana del 28 de setiembre al 2 de octubre 2026. En esta ocasión en la sede de San José, hay dos cursos nuevos: radioteatro y taller de canto.
Además, se cuenta con la matrícula mensual de piscina, con una amplia variedad de opciones, tales como hidroquinesia y gimnasia en el agua, que pueden potenciar la salud y bienestar. Estos cursos se imparten en la sede de San José y pueden inscribirse personas desde los 13 años en adelante.
- Para aprender y desarrollar nuevas habilidades:
Cursos disponibles en la sede de AGECO en San José:
- Computación básica
- Word
- Internet
- Edición de Video en CapCut
- Introducción a la inteligencia artificial
- Fotografía con Teléfono
- Manejo del teléfono inteligente (en varios niveles)
- Francés (en varios niveles)
- Inglés (en varios niveles)
- Musicoterapia
- Neurodiversión
- Memoria y bienestar
- Gimnasia mental (en varios niveles)
- Cultivo de terrarios
- Cultivo y Medicina Natural
- Taller de Canto
- Radioteatro
- Guitarra (en varios niveles)
- Pintura acrílica (en varios niveles)
- Pintura en acuarela (en varios niveles)
- Cardio baile
- Ejercicios bailables y fortalecimiento
- Ejercicios bailables
- Ejercicios de bajo impacto
- Ejercicios para la mejora del equilibrio
- Baile popular (en varios niveles)
- Pilates (en varios niveles)
- Taichí (en varios niveles)
- Yoga (en varios niveles)
Cursos disponibles en la oficina AGECO de Alajuela:
- Ejercicios bailables
- Ejercicios para Glúteos, Abdomen y Piernas
- Ejercicios bajo impacto
- Inglés (varios niveles)
- Bordado multinivel
- Ejercicios bajo impacto
- Ejercicios mejora del equilibrio
- Taichí (en varios niveles)
- Ejercicios y juegos tradicionales
- Manejo del teléfono inteligente Android (en varios niveles)
- Computación básica
- Proyectos Inteligencia Artificial
- Macramé multinivel
- Gimnasia mental (varios niveles)
- Neurodiversión
- Pintura en tela multinivel
- Bordado multinivel
- Pintura y dibujo multinivel
Cursos disponibles en la oficina AGECO de Liberia:
- Pilates (en varios niveles)
- Pintura decorativa
- Taller de bordado
- Ejercicios bailables
- Ejercicios para la mejora del equilibrio
- Baile popular ritmos latinos
Cursos virtuales para personas mayores:
- Diseño Gráfico en Canva
- Introducción a la inteligencia artificial
- Inglés (en varios niveles)
- Taichí (en varios niveles)
- Yoga en silla
Cursos virtuales gratuitos exclusivos para personas adultas mayores (65 años o más):
- Musicoterapia
- Neurodiversión
- Mentes en acción
- Gimnasia mental
- Cultivo de terrarios
- Guitarra (en varios niveles)
- Pintura acuarela
- Taller de Pintura Acrílica
- Ejercicios bailables en casa
- Ejercicios de bajo impacto
- Ejercicios para la mejora del equilibrio
- Ejercicios funcionales en casa
Contactos para obtener más información:
- Teléfonos: 2542-4500 / 2542-4541 / 2542-4542
- Correo: cursos@ageco.org
- WhatsApp institucional: 2542-4501 / 8710-8006
- Consulta de horarios, descripción y requisitos de cursos en el siguiente enlace: https://linktr.ee/agecocr