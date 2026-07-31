UNED inicia construcción de espacio permanente para honrar a 32 próceres nacionales

Fabián Marrero Soto / Encargado de prensa externa

Se trata del Paseo de los Próceres que reunirá bustos de destacadas figuras de la educación, la ciencia y la cultura costarricense.

Iniciativa busca preservar la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones al legado de quienes contribuyeron al desarrollo del país.

Proyecto se complementa con una galería virtual inmersiva y un libro digital de acceso gratuito sobre los personajes homenajeados.

San José. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) inició la construcción del Paseo de los Próceres, un espacio permanente que reunirá a 32 de las principales figuras de la educación, la ciencia y la cultura costarricense, con el propósito de preservar su legado y fortalecer la memoria histórica del país.

Ubicado en la Sede Central de la universidad, este nuevo espacio albergará la colección institucional de bustos esculpidos por el artista nacional Fernando Calvo Sánchez, permitiendo que estudiantes y público en general recorran la historia y conozcan el aporte de mujeres y hombres que marcaron el desarrollo de Costa Rica.

Entre los personajes homenajeados se encuentran José María Castro Madriz, Mauro Fernández Acuña, Manuel González Zeledón (Magón), José María Zeledón, Aquileo Echeverría Zeledón, Omar Dengo Guerrero, Carmen Lyra (María Isabel Carvajal), Yolanda Oreamuno Unger, Clodomiro Picado Twight, entre otras figuras que dejaron una huella en la construcción de la identidad nacional.

Edward Araya Rodríguez, vicerrector Ejecutivo de la UNED.

El vicerrector Ejecutivo de la UNED, Edward Araya Rodríguez, explicó que la iniciativa retoma un proyecto impulsado desde hace varios años por la Comisión Institucional para el Resguardo y Fortalecimiento de las Colecciones de Arte de la universidad y busca reafirmar el compromiso institucional con la promoción de la educación, la cultura y el patrimonio histórico como pilares para la formación de una ciudadanía crítica y consciente de sus raíces.

“Este espacio es de gran importancia no solo para la institución, sino también para Costa Rica, porque ayuda a recordar a las grandes mujeres y hombres que dieron origen a nuestra democracia y a nuestra identidad como país”, señaló Araya.

Agregó que, se espera desde la universidad que este Paseo de los Próceres, –que también está disponible a nivel virtual–, genere conciencia sobre “de dónde venimos, quiénes somos y la sociedad que queremos seguir construyendo”, expresó el vicerrector.

El Paseo de los Próceres forma parte de un proyecto institucional de mayor alcance que busca democratizar el acceso al patrimonio histórico costarricense, además del recorrido físico, la UNED desarrolló una Galería Virtual de Próceres, que permite explorar las esculturas mediante un recorrido inmersivo en tres dimensiones y acceder a información biográfica de cada personaje.

La iniciativa también incluye el libro digital Galería de Próceres de la Educación y la Cultura Costarricense, elaborado por la investigadora Margott Piedra Hernández, una publicación gratuita que recopila la vida y el legado de las figuras homenajeadas y que sirve como recurso educativo para estudiantes, docentes y ciudadanía.

Un legado que trasciende generaciones

La colección institucional de bustos nació en 1993 por acuerdo del Consejo Universitario de la UNED, con el objetivo de rendir homenaje a mujeres y hombres cuyas contribuciones marcaron el rumbo de la educación, la ciencia, las letras y la cultura nacional.

Con la construcción de este nuevo espacio permanente, “queremos consolidar ese legado donde la historia, el arte y la educación converjan para inspirar a las generaciones presentes y futuras”, concluyó el vicerrector Ejecutivo de la UNED.