TALENTO Y CREATIVIDAD BRILLARON EN EL SAINT GABRIEL SCHOOL

﻿• Estudiantes demostraron sus habilidades en canto, baile y poesía durante el Talent Show 2026, una actividad que reunió a familias y docentes en Tibás

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

TIBÁS. El Saint Gabriel School, en Tibás, celebró el Talent Show 2026, una jornada en la que los estudiantes fueron los protagonistas al presentar números de canto, baile y poesía.

Las instalaciones del gimnasio del Saint Gabriel School, en Tibás, se llenaron de estudiantes y padres de familia que aplaudieron con entusiasmo el talento, la creatividad y el esfuerzo de los participantes durante el Talent Show 2026.

Saint Gabriel School, en Tibás, celebró el Talent Show 2026

La actividad realizada en el gimnasio de la institución reunió a familias, docentes y comunidad educativa, destacando el talento, la creatividad y el compromiso de los alumnos.

Además, el evento reafirmó la importancia de promover espacios que fortalezcan la expresión artística, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los estudiantes.