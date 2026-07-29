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TALENTO Y CREATIVIDAD BRILLARON EN EL SAINT GABRIEL SCHOOL

ByRedaccion Periodico Gente

Jul 29, 2026 #Saint Gabriel School

﻿• Estudiantes demostraron sus habilidades en canto, baile y poesía durante el Talent Show 2026, una actividad que reunió a familias y docentes en Tibás

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

TIBÁS. El Saint Gabriel School, en Tibás, celebró el Talent Show 2026, una jornada en la que los estudiantes fueron los protagonistas al presentar números de canto, baile y poesía.

Las instalaciones del gimnasio del Saint Gabriel School, en Tibás, se llenaron de estudiantes y padres de familia que aplaudieron con entusiasmo el talento, la creatividad y el esfuerzo de los participantes durante el Talent Show 2026.
Saint Gabriel School, en Tibás, celebró el Talent Show 2026

La actividad  realizada en el gimnasio de la institución reunió a familias, docentes y comunidad educativa, destacando el talento, la creatividad y el compromiso de los alumnos.

Además, el evento reafirmó la importancia de promover espacios que fortalezcan la expresión artística, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los estudiantes.

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