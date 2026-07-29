TALENTO Y CREATIVIDAD BRILLARON EN EL SAINT GABRIEL SCHOOL

• Estudiantes demostraron sus habilidades en canto, baile y poesía durante el Talent Show 2026, una actividad que reunió a familias y docentes en Tibás
Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com
TIBÁS. El Saint Gabriel School, en Tibás, celebró el Talent Show 2026, una jornada en la que los estudiantes fueron los protagonistas al presentar números de canto, baile y poesía.
La actividad realizada en el gimnasio de la institución reunió a familias, docentes y comunidad educativa, destacando el talento, la creatividad y el compromiso de los alumnos.
Además, el evento reafirmó la importancia de promover espacios que fortalezcan la expresión artística, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los estudiantes.